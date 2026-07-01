Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, Triều Tiên khẳng định tăng cường quan hệ song phương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 1/7 ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định những thành tựu đạt được trong hơn một thế kỷ phát triển của Đảng, đồng thời kêu gọi toàn Đảng và nhân dân Trung Quốc đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 1/7/ 2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân viết nên “sử thi vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa”, làm thay đổi căn bản vận mệnh đất nước và mở ra con đường hướng tới mục tiêu phục hưng dân tộc. Ông cho biết, từ khi thành lập năm 1921, Đảng đã đưa Trung Quốc vượt qua tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, từng bước đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông cũng khẳng định, Đảng kiên trì kết hợp chủ nghĩa Marx - Lenin với thực tiễn Trung Quốc, đồng thời cho rằng mọi thành tựu đạt được là kết quả của sự đoàn kết và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ đảng viên và nhân dân Trung Quốc, qua các giai đoạn cách mạng, xây dựng và cải cách phát triển.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: The Straits Times.

Cũng trong dịp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện chúc mừng tới ông Tập Cận Bình, tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Chủ tịch Trung Quốc để tiếp tục phát triển quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước là tài sản chung của nhân dân hai bên.

Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên thời gian gần đây tiếp tục được duy trì thông qua các trao đổi cấp cao và hoạt động tiếp xúc song phương. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc tới Bình Nhưỡng trong tháng 6 vừa qua được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, CGTN, AA.