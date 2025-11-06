Trung Quốc cấm sử dụng chip nước ngoài trong các dự án dữ liệu nhà nước

Trong một bước đi thể hiện quyết tâm tăng cường tự chủ công nghệ, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn yêu cầu các dự án trung tâm dữ liệu vốn nhà nước chỉ được sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) do trong nước sản xuất. Quy định này áp dụng cả với các dự án đang trong giai đoạn đầu, có thể buộc phải tháo dỡ hoặc thay thế chip của Nvidia, AMD và Intel.

Trung Quốc cấm sử dụng chip nước ngoài trong các dự án dữ liệu nhà nước. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Cơ quan quản lý Trung Quốc đã yêu cầu các dự án có vốn nhà nước chỉ được sử dụng chip sản xuất trong nước như của Huawei, Cambricon và Enflame, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Lệnh cấm đánh dấu bước leo thang rõ rệt so với các hướng dẫn trước đây chỉ mang tính khuyến nghị, và ngay cả các mẫu chip được thiết kế riêng để tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington, như Nvidia H20, cũng sẽ không còn được phép sử dụng.

Cụ thể những dự án đang triển khai dưới 30% tiến độ phải gỡ bỏ toàn bộ chip AI nước ngoài hoặc hủy kế hoạch mua sắm, trong khi các dự án ở giai đoạn hoàn thiện hơn sẽ được xem xét riêng lẻ. Động thái này được xem là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất của Bắc Kinh nhằm loại bỏ công nghệ nước ngoài khỏi hạ tầng trọng yếu và thúc đẩy mục tiêu tự chủ về chip AI, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ tạm lắng.

Mỹ và Trung Quốc lâu nay cạnh tranh vị trị dẫn đầu trong lĩnh vực năng lực tính toán và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ cho phép Nvidia nối lại đàm phán với Trung Quốc về các dòng chip AI, nhưng vẫn duy trì hạn chế đối với những sản phẩm tiên tiến nhất.

Kể từ năm 2021, các dự án trung tâm dữ liệu AI tại Trung Quốc đã thu hút hơn 100 tỷ USD vốn nhà nước. Phần lớn các dự án này nhận một phần hỗ trợ từ chính phủ, song chưa rõ bao nhiêu trong số đó chịu ảnh hưởng của quy định mới. Một số dự án, bao gồm cơ sở do một công ty công nghệ tư nhân phát triển tại miền tây bắc, đã bị tạm ngừng sau khi có chỉ thị. Việc loại bỏ các nhà sản xuất chip nước ngoài như Nvidia khỏi các dự án quy mô lớn có vốn nhà nước có thể khiến họ mất đáng kể doanh thu từ thị trường Trung Quốc, ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận cho phép nối lại việc bán chip tiên tiến.

Lê Hà

Nguồn: Reuters