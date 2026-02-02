Đàm phán hòa bình Ukraine bất ngờ dời lịch sau tiếp xúc ngoại giao riêng rẽ giữa Mỹ và Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mới đây thông báo vòng đàm phán ba bên Nga, Mỹ, Ukraine về kế hoạch chấm dứt xung đột sẽ bị hoãn đến thứ Tư (4/2), thay vì diễn ra vào Chủ nhật (1/2) như dự kiến. Việc thay đổi lịch trình đột ngột này diễn ra ngay sau những tiếp xúc ngoại giao riêng rẽ giữa Washington và Moscow tại Florida mà không có sự tham gia của phía Ukraine.

Cuộc họp ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraina tại Abu Dhabi đã được ấn định lại vào ngày 4 và 5/2. Ảnh: Tass

Phát biểu trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận các cuộc họp ba bên tại Abu Dhabi đã được ấn định lại vào ngày 4 và 5/2.

Ông Zelensky nói :“Chúng tôi vừa nhận được báo cáo từ nhóm đàm phán của mình. Ngày diễn ra các cuộc họp ba bên tiếp theo đã được ấn định: ngày 4 và 5 tháng 2 tại Abu Dhabi. Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực chất, và chúng tôi quan tâm đến một kết quả sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một kết thúc thực sự và có phẩm giá cho cuộc chiến”

Dù ông Zelenskyy không nêu lý do cụ thể cho việc trì hoãn, giới quan sát nhận định đây là kết quả trực tiếp từ cuộc hội đàm “vắng mặt Ukraine” tại Florida giữa đặc phái viên Nga và các quan chức Mỹ vào cuối tuần qua. Sự vắng mặt của Ukraine làm dấy lên nghi vấn về một “thỏa thuận ngầm” giữa hai siêu cường nhằm định hình khung hòa bình trước khi đưa ra “tối hậu thư” cho Kyiv tại Abu Dhabi

Hiện tại, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều giữ thái độ im lặng và chưa chính thức xác nhận các mốc thời gian mới mà Kyiv đưa ra.

Sự trì hoãn diễn ra trong bối cảnh thực địa vô cùng khắc nghiệt. Theo ghi nhận từ The Independent, trong khi các bên chuẩn bị thảo luận về bản kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ, Nga vẫn duy trì sức ép quân sự lớn tại vùng Donetsk và vừa thực hiện các cuộc tập kích UAV vào Dnipro.

Binh sĩ Ukraine đang nạp đạn cho một bệ phóng tên lửa gần thị trấn Chasiv Yar ở Donetsk, miền đông Ukraine Ảnh: Reuters

Theo các báo cáo từ CNA, dù Washington nhận định các bên đang tiến gần đến một thỏa thuận cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm, bế tắc cốt lõi về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang thúc đẩy việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk. Ngược lại, Kyiv khẳng định sẽ không chấp nhận các nhượng bộ có thể dẫn đến rủi ro trong tương lai và nhấn mạnh việc từ bỏ lãnh thổ là điều không thể chấp nhận đối với người dân nước này.

Vòng đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi vào cuối tuần trước đã kết thúc và theo các báo cáo, tiến triển lớn nhất đạt được là trong khuôn khổ quân sự, nơi các quan chức đã thảo luận về khả năng rút quân, các cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn và việc thành lập một trung tâm phối hợp.

Vòng đàm phán thứ hai này được kỳ vọng sẽ đi vào chi tiết kỹ thuật về một vùng đệm quân sự và các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, việc hoãn lịch trình cho thấy các bên có thể vẫn cần thêm thời gian để “thu hẹp khoảng cách” sau những thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Mỹ và Nga tại Florida.

Nhật Lệ

Nguồn: CNA, Tass