Lãnh tụ tối cao Iran: Nếu Mỹ tấn công, đó sẽ là một cuộc chiến mang tính khu vực

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ châm ngòi một cuộc xung đột trên phạm vi khu vực, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang triển khai lực lượng hải quân mạnh gần Iran nhưng vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận, giữa lúc căng thẳng gia tăng sau các cuộc biểu tình và biện pháp kiểm soát an ninh tại Tehran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Iran “không khởi xướng xung đột” nhưng sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công hoặc gây sức ép. Ảnh: Toronto star

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 1/2 cảnh báo rằng nếu Mỹ phát động tấn công, “đó sẽ là một cuộc chiến mang tính khu vực”. Ông Khamenei cho rằng Mỹ quan tâm tới dầu mỏ, khí đốt và tài nguyên của Iran, cáo buộc Washington muốn kiểm soát nước này như trước đây. Ông khẳng định Iran “không khởi xướng xung đột” nhưng sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công hoặc gây sức ép. Lãnh tụ Iran cũng mô tả các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tháng 12, ban đầu xuất phát từ khó khăn kinh tế và sự mất giá của đồng rial, là “một âm mưu giống đảo chính” và đã bị ngăn chặn.

Tuyên bố được đưa ra khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các chiến hạm Mỹ hiện diện tại biển Arab, lực lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động sau làn sóng biểu tình trên toàn quốc Iran và chiến dịch trấn áp của chính quyền.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu chiến Mỹ liên quan đang ở Biển Ả Rập. Ảnh: US NAVY

Iran đồng thời lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cảnh báo Iran không được đe dọa tàu chiến, máy bay Mỹ hoặc làm gián đoạn hoạt động thương mại trong khu vực.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phát biểu của ông Khamenei, Tổng thống Donald Trump cho biết hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận, song để ngỏ khả năng khác: “Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không.”

Tổng thống Mỹ nhiều lần nói Iran “muốn đàm phán” và cho biết Tehran đang “nghiêm túc trao đổi” với Washington, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu một thỏa thuận “thỏa đáng” để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông từng đề cập các “lằn ranh” có thể dẫn tới hành động quân sự, bao gồm thương vong lớn đối với người biểu tình hoặc khả năng xử lý ở quy mô lớn đối với những người bị bắt giữ.

Trong bối cảnh các kênh ngoại giao vẫn được duy trì, giới quan sát nhận định nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu nếu các bên không đạt được bước tiến thực chất trong đối thoại, đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân và ổn định an ninh khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: AP