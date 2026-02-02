Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum mới đây cho biết chính phủ Mexico dự kiến trong vài ngày tới sẽ vận chuyển một lô vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba, bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác. Những phát ngôn của bà Sheinbaum được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã yêu cầu nhà lãnh đạo Mexico tạm ngừng vận chuyển dầu đến đảo quốc Caribe này.

Tổng thống Mexico tuyên bố rằng việc gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba sẽ do Hải quân Mexico phụ trách triển khai. Ảnh: Radiobayamo.

Phát biểu cùng ngày khi tham dự một sự kiện tại thành phố Guaymas, bang Sonora, miền bắc Mexico, bà Sheinbaum cho biết dự án viện trợ nói trên sẽ do Hải quân Mexico phụ trách triển khai.

Liên quan đến vấn đề vận chuyển dầu mỏ tới Cuba vì cân nhắc nhân đạo, chính phủ Mexico đang tìm kiếm giải pháp thông qua các kênh ngoại giao.

Trước đó, tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã yêu cầu tổng thống Mexico không gửi dầu sang Cuba.

Sau chiến dịch quân sự của Mỹ hồi đầu tháng Giêng nhằm bắt Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này đã đình chỉ việc vận chuyển dầu sang Cuba, vốn đã giảm trong những năm gần đây. Mexico sau đó trở thành nhà cung cấp chính dầu thô và các sản phẩm lọc dầu cho Havana.

Dầu mỏ Mexico từ lâu đã đóng vai trò là huyết mạch quan trọng đối với Cuba. Ảnh: Bnamericas.

Dầu mỏ Mexico từ lâu đã đóng vai trò là huyết mạch quan trọng đối với Cuba. Trong báo cáo gần đây nhất, Pemex cho biết họ đã vận chuyển gần 20.000 thùng dầu mỗi ngày đến Cuba từ tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gia tăng sức ép đối với Cuba và ngày 29/1 đã ký một sắc lệnh hành pháp, đe dọa áp thuế theo giá trị đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc tế” để đáp trả cảnh báo thuế quan của Mỹ, mà ông cho rằng đó là “một mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng”.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.