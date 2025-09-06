Trung Hạ xây dựng chính quyền gần dân, sát dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Xã Trung Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Trung Hạ, Trung Xuân, Trung Tiến với diện tích tự nhiên 123,86km2, dân số gần 9.300 người. Sau hơn 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Hạ đã chủ động kiện toàn bộ máy, triển khai công việc đúng quy định, lấy sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Đến nay, mọi hoạt động của xã đã cơ bản đi vào nền nếp.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Hạ tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, Trung tâm Phục vụ hành chính công được UBND xã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức. Đồng thời, lựa chọn, phân công công chức có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống linh hoạt, làm việc tại trung tâm. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và các thủ tục thuộc danh mục miễn phí, lệ phí khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

“Trước đây, để giải quyết một số thủ tục hành chính tôi phải nộp hồ sơ từ xã lên huyện mất nhiều thời gian. Nhưng từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho bà con Nhân dân trong xã. Trong quá trình làm hồ sơ, tôi được công chức phụ trách chuyên môn hướng dẫn rất nhiệt tình. Tôi và mọi người khi đến trung tâm làm các thủ tục hành chính đều yên tâm, tin tưởng và hài lòng với cung cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức", ông Vi Trọng Long, bản Phú Nam, chia sẻ.

Từ ngày 1/7 đến 27/8/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Hạ tiếp nhận 315 hồ sơ, trong đó trực tiếp 24 hồ sơ, trực tuyến 291 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt tỉ lệ 100%.

Bà Hà Thị Bảy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Hạ, cho biết: Là xã miền núi có địa hình phức tạp khiến việc đi lại của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Thấu hiểu được điều này, khi người dân đến làm các thủ hành chính, cán bộ, công chức luôn cố gắng giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, để người dân không phải đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc lao động, sản xuất của người dân. Thời gian tới, để phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Hạ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; khuyến khích cán bộ, công chức tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ Nhân dân.

Cùng với việc thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, xã Trung Hạ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng các đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Trung Hạ từng bước được nâng lên. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 21,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,42%; 100% bản thực hiện có hiệu quả quy ước bản; 80,4% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Giai đoạn 2025-2030, xã Trung Hạ phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 6%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 45 triệu đồng/người/năm; năm 2030 tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đạt 96%. Hằng năm, Đảng bộ xã Trung Hạ có trên 90% chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp từ 25 đảng viên trở lên/năm.

Hiện nay, xã Trung Hạ đang tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM; chú trọng phát triển sản phẩm OCOP. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng có chất lượng, giá trị cao vào sản xuất. Khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi tổng hợp dưới tán rừng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, sinh thái trên đơn vị diện tích. Tập trung quản lý, khai thác, thâm canh, phục tráng diện tích rừng luồng, rừng vầu hiện có; liên kết các cơ sở chế biến với chủ rừng để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững. Tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong lâm nghiệp. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề chế biến lâm sản. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hiệu quả và gần dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ, cho biết: Xác định việc sáp nhập không phải là phép cộng gộp mang tính cơ học mà là mở thêm không gian, dư địa phát triển bền vững, vì vậy, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Trung Hạ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đạo đức trong các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xã Trung Hạ phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện thực hóa khát vọng cùng tỉnh Thanh Hóa và đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân