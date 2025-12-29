Tuổi trẻ Thanh Hóa khát vọng, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo và phát triển

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ... Như một sứ mệnh muôn đời, tuổi trẻ - mùa xuân của đất nước, tương lai của dân tộc, rường cột của nước nhà đang vươn mình ra “sóng lớn”, xung kích thực hiện những nhiệm vụ lớn lao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn xã Mường Lý ra quân hỗ trợ bà con dọn dẹp khuôn viên, nhà cửa. Ảnh: PV

Dấu ấn nổi bật

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đạt được những thành quả và dấu ấn đáng tự hào. Trong đó, một trong các dấu ấn tiêu biểu nhất của nhiệm kỳ là Đoàn thanh niên tỉnh đã làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên, qua đó giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống có lý tưởng. Công tác này đã được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng và từng bước được cụ thể hóa thông qua việc tổ chức các hoạt động như: Viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động, trao đổi tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, mít tinh kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của tổ chức đoàn; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử, nhất là giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện về nhân vật lịch sử... cũng là cách làm hay tác động vào sự hình thành nhân cách, vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh, thiếu niên trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào con đường, sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, thế hệ trẻ hôm nay đang mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng để đóng góp cùng Đảng bộ và Nhân dân đưa tỉnh nhà sớm thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu. Từ nhận thức đó, tuổi trẻ Thanh Hóa luôn xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vì cộng đồng, an sinh xã hội...

Tỉnh đoàn trao tặng biển hỗ trợ tiếp sức đồng bào tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp đã và đang được tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức triển khai 42.816 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 3,6 triệu lượt thanh, thiếu niên tham gia, với tổng nguồn lực ước đạt trên 59,3 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là đã tổ chức 8.689 hoạt động tuyên truyền; tu sửa, làm mới 257km đường giao thông, 23km đường bê tông, 21 tuyến đường thắp sáng đường quê; hỗ trợ tu sửa 35 nhà văn hóa, 48 nhà tạm, 208 nhà tiêu hợp vệ sinh, 82 bể nước sạch; tổ chức 1.943 hoạt động chuyển giao kỹ thuật, trồng mới 3.412 mô hình đường cây, khu dân cư kiểu mẫu; huy động 133 đội hình thanh niên hỗ trợ 136 hộ nghèo, gia đình chính sách với nguồn lực trên 1,7 tỷ đồng; tổ chức 1.318 hoạt động tuyên truyền; thành lập 216 đội hình thanh niên tình nguyện tại địa bàn dân cư.

Phong trào thanh niên tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn thanh niên các cấp đã tích cực tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để tăng thêm nguồn lực cho triển khai các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội. Các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm như: Chương trình “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày “Chủ nhật đỏ”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Đợt thi đua cao điểm hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp" được triển khai hiệu quả. Phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số của tỉnh.

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được triển khai sâu rộng, thông qua các hình thức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm; sàn giao dịch việc làm. Trong nhiệm kỳ có gần 300.000 đoàn viên, thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 36.120 lao động trẻ được giới thiệu việc làm; có hơn 1.300 mô hình, sản phẩm mới, sáng tạo do thanh niên triển khai được áp dụng hiệu quả.

Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được triển khai, chú trọng. Tổng nguồn vốn vay do Đoàn quản lý đạt trên 1,7 tỷ đồng; riêng Quỹ tín dụng ưu đãi do Tỉnh đoàn quản lý được UBND tỉnh giao với tổng vốn hiện tại là gần 100 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho thanh niên phát triển kinh tế; toàn tỉnh đã thành lập 319 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (103 tuổi) tại xã Lương Sơn.

Thông qua các phong trào, chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn trong tỉnh được nâng lên rõ rệt, cán bộ đoàn các cấp từng bước được chuẩn hóa và trưởng thành. Nổi bật, trong công tác phát triển Đảng, từ năm 2022-2025, toàn Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu được 19.048 đoàn viên ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có gần 15.000 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng. Các năm 2022, 2023, 2024, Tỉnh đoàn được nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, chung sức XDNTM, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh...

Vững tin nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước; xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tri thức, khát vọng, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế... và khẩu hiệu hành động “Khát vọng - bản lĩnh - tiên phong - sáng tạo - phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 1 chỉ tiêu về nhóm công tác tuyên truyền, giáo dục; 5 chỉ tiêu về nhóm phát huy thanh niên; 4 chỉ tiêu về nhóm đồng hành, chăm lo cho thanh, thiếu nhi và 3 chỉ tiêu về nhóm xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Đoàn viên, thanh niên xã Thọ Xuân hỗ trợ người dân kê khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đại hội đề ra 2 nhiệm vụ đột phá gồm: Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn trong mọi lĩnh vực; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và triển khai các phong trào hành động cách mạng, phù hợp với tình hình mới. Nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học, công nghệ và phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và kinh tế tập thể, gắn với kết nối đầu ra sản phẩm, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tăng cường thực hiện 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện tập trung vào các nội dung, đó là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên; triển khai, đồng bộ, hiệu quả các phong trào hành động qua đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn; tăng cường xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị trong đó chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, bồi dưỡng cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực tham gia tổ chức đảng.

Các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 Nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục: Hằng năm, 100% cán bộ đoàn, 90% đoàn viên và trên 80% thanh niên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhóm chỉ tiêu về phát huy thanh niên: Trong nhiệm kỳ, tối thiểu có trên 5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức; có ít nhất 500 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; trồng mới ít nhất 1,5 triệu cây xanh; có ít nhất 10 hoạt động hỗ trợ Nhân dân các xã khu vực biên giới; hằng năm 100% đoàn cấp xã triển khai các mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Nhóm chỉ tiêu đồng hành, chăm lo cho thanh, thiếu nhi: Hằng năm, có ít nhất 60% trở lên tỷ lệ thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; có ít nhất 100.000 lượt thanh, thiếu niên được Đoàn, Hội tư vấn hướng nghiệp, 15.000 số lượng thanh niên được Đoàn, Hội giới thiệu có việc làm, 500 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được Đoàn, Hội hỗ trợ; hằng năm, có ít nhất 50% tỷ lệ thanh, thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ do tổ chức đoàn, hội, đội tổ chức; có ít nhất 50.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng: Hằng năm có từ 20% tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm, tỷ lệ thanh niên trên địa bàn dân cư được tiếp cận các hoạt động của Đoàn, Hội đạt trên 85%. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 90%; có ít nhất 30.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; tỷ lệ đảng viên được kết nạp mới từ đoàn viên đạt trên 70%.

Lê Ngọc Ánh

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa