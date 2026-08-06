Cán bộ biên phòng giúp dân tiếp cận công nghệ số

Thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đã cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều cách làm thiết thực, đưa công nghệ số đến gần người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ đời sống người dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh.

Sáng ở nhà văn hóa bản Tà Cóm, khi buổi tuyên truyền về CĐS bắt đầu, không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Trên tay mỗi người dân là một chiếc điện thoại thông minh, còn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, từ kết nối mạng, quét mã QR đến cài đặt các ứng dụng phục vụ đời sống... Đây là một trong nhiều hoạt động mà Đồn Biên phòng Trung Lý đang triển khai thực hiện mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành cùng CĐS nơi biên giới”. Điểm nhấn của mô hình này là việc xây dựng hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh thông qua mã QR được dán tại các khu dân cư trên địa bàn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dân có thể phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm hoặc cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi thông tin đều được đơn vị tiếp nhận nhanh chóng, đồng thời bảo đảm giữ bí mật danh tính người cung cấp.

Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều bản cách xa trung tâm hàng chục km, việc ứng dụng công nghệ số đã rút ngắn đáng kể thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin, giúp lực lượng biên phòng chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở. Quan trọng hơn, kênh tiếp nhận mới đã tạo sự yên tâm để người dân mạnh dạn tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trở thành “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Không dừng lại ở việc đưa công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý còn trở thành những hướng dẫn viên số của người dân vùng biên. Những buổi xuống bản, đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền trở nên thường xuyên hơn. Người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác các tiện ích trên điện thoại thông minh, đồng thời được trang bị kỹ năng nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng... Ban đầu, không ít người dân còn e ngại vì cho rằng công nghệ số quá phức tạp. Nhưng bằng sự kiên trì cầm tay chỉ việc và niềm tin ở người cán bộ biên phòng, bà con dân bản đã nhanh chóng nắm bắt được các kỹ năng, thao tác về cách quét mã QR, tạo tài khoản định danh điện tử, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến.

Những việc tưởng chừng đơn giản ấy đã từng bước thay đổi thói quen của người dân, giúp họ tự tin hơn khi sử dụng điện thoại thông minh để phục vụ công việc và cuộc sống hằng ngày. Đồng chí Lương Thị Trường, Bí thư Đoàn xã Trung Lý, cho biết: “Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền đẩy mạnh công nghệ số đến bà con đã tạo nên những hiệu ứng tích cực. Không chỉ giúp bà con hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn trực tiếp hướng dẫn người dân về kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng số cho người dân”.

Mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành cùng CĐS nơi biên giới” cũng thể hiện rõ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ được hướng dẫn thường xuyên từ cơ sở, nhiều người dân đã chủ động thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên điện thoại, giảm đáng kể thời gian đi lại và chờ đợi. Ông Thào A Sự, trưởng bản Tà Cóm, phấn khởi: “Trước đây bà con còn ngại dùng điện thoại thông minh, nhưng được bộ đội biên phòng hướng dẫn nhiều lần nên bà con đã biết quét mã QR, tra cứu thông tin và thực hiện một số thủ tục ngay trên điện thoại. Khi cần phản ánh sự việc liên quan đến an ninh trật tự cũng thuận tiện, nhanh chóng hơn”. Chị Sùng Thị Cha, bản Tà Cóm, chia sẻ: “Sau nhiều lần được cán bộ biên phòng hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến, quét mã QR để tố giác tội phạm và tìm kiếm thông tin, chính sách pháp luật”.

Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: Thực hiện mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành cùng CĐS nơi biên giới”, đơn vị đã thành lập các tổ công tác xuống từng bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, internet an toàn; giới thiệu, hướng dẫn quét mã QR hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, tạo thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ công.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý không chỉ giúp người dân vùng biên từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ số mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng không gian mạng an toàn, văn minh.

Bài và ảnh: Đình Giang