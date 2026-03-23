Triệu Sơn Regen City – phác thảo đô thị kiểu mẫu phía Tây Thanh Hóa

Tọa lạc tại trung tâm xã Triệu Sơn, dự án Triệu Sơn Regen City đang dần hình thành, phác thảo một đô thị kiểu mẫu với những giá trị sống xanh chuẩn mực, hòa quyện cùng tinh thần thể thao năng động, viết nên định nghĩa mới về sự thịnh vượng tại phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Lễ bàn giao thực địa và giới thiệu dự án Triệu Sơn Regen City đã diễn ra thành công.

Khởi nguồn biểu tượng sống mới

Ngày 21/3 vừa qua, sự kiện lễ bàn giao thực địa và giới thiệu dự án Triệu Sơn Regen City đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Trường, đại diện Đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh: "Triệu Sơn Regen City được định vị là một đô thị tái tạo kiểu mẫu, nơi không chỉ phát triển công trình, mà tái tạo toàn diện hạ tầng, nhịp sống và sinh hoạt cộng đồng với những giá trị sống xanh chuẩn mực. Chúng tôi nhìn thấy ở đây không chỉ là một khu đô thị mới, mà là một tâm điểm tái tạo – một dự án có khả năng tái cấu trúc không gian sống, thương mại và thể thao của toàn khu vực trung tâm Triệu Sơn, đồng thời mở ra dư địa phát triển bền vững cho thị trường phía Tây Thanh Hóa. Đây được xem là hướng đi khác biệt trong bối cảnh thị trường đang dần sàng lọc và ưu tiên các dự án có nền tảng phát triển bền vững."

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tìm hiểu tại dự án Triệu Sơn Regen City.

Cảm nhận rõ nét quy hoạch, hạ tầng và tiềm năng phát triển của Triệu Sơn Regen City, nhiều khách hàng đánh giá đây là dự án hiếm hoi sở hữu vị trí đẹp, không gian sống lý tưởng và thiết kế vô cùng ấn tượng. Dự án không chỉ hướng tới cung cấp sản phẩm bất động sản, mà tập trung kiến tạo một môi trường sống bền vững, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tích sản dài hạn. Đặc biệt, dự án có nhiều tiềm năng tăng giá ngay trong thời gian tới. Cộng thêm với pháp lý minh bạch, sẵn sàng bàn giao sẽ giúp khách hàng có thể sử dụng để ở hay kinh doanh ngay. Điều này đã mang đến niềm tin vững chắc cho những ai đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư an toàn, giá trị bền vững.

Vị trí chiến lược, tiềm năng tăng giá

Nằm giữa trái tim năng động của trung tâm xã Triệu Sơn, dự án Triệu Sơn Regen City sở hữu vị trí mang tính chiến lược khi nằm liền kề các trụ sở hành chính và khu dân cư hiện hữu, đồng thời kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch của khu vực. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển qua đường tỉnh lộ 514, quốc lộ 47C và trục kinh tế Nghi Sơn - Sao Vàng, mở ra khả năng liên thông đa chiều giữa khu trung tâm huyện với các cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ của tỉnh. Bán kính kết nối của dự án còn được củng cố nhờ khoảng cách hợp lý tới sân bay Thọ Xuân, các cụm công nghiệp lớn như Hợp Thắng 1–2–3 và trục dẫn đến khu du lịch tâm linh Am Tiên. Những yếu tố này tạo nên nền tảng vững chắc để Triệu Sơn Regen City không chỉ là nơi an cư, mà còn là điểm đến của dòng người, dòng thương mại và các hoạt động dịch vụ trong tương lai.

Triệu Sơn Regen City sở hữu vị trí chiến lược với tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 10 ha - được đánh giá là một trong những dự án lớn nhất tại trung tâm đô thị mới phía Tây Thanh Hóa hiện nay. Triệu Sơn Regen City được phát triển theo mô hình đô thị thương mại – thể thao – tái tạo kiểu mẫu, trong đó các cấu phần chức năng được tổ chức mạch lạc, hướng tới khả năng vận hành lâu dài thay vì phát triển ngắn hạn.

TỔNG QUAN DỰ ÁN - Tên dự án: Triệu Sơn Regen City - Chủ đầu tư: Công ty TNHH BT Triệu Sơn - Vị trí: Trung tâm xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá - Quy mô: 9,88 ha - Mật độ xây dựng: 38% - Loại hình: Đất nền không xây - Tổng SP: 415 lô ( 59 lô BT, 312 lô LK, 33 lô SH) - Tiện ích: Công viên cây xanh, nhà văn hoá, Bãi đỗ xe - Pháp lý: Đã có sổ tổng và đủ điều kiện chuyển nhượng

Đô thị kiểu mẫu với môi trường sống chuẩn xanh hiện đại

Một trong những điểm nhấn quan trọng làm nên định vị khác biệt của dự án Triệu Sơn Regen City là công viên thể thao xanh quy mô 2,1 ha – được xác định là tiện ích lõi và “trái tim năng lượng” của toàn khu đô thị. Công viên này không chỉ đóng vai trò kích hoạt lối sống vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho cư dân, mà còn tạo ra lý do để dòng người ghé thăm, từ đó gia tăng nhịp thương mại – dịch vụ quanh trục tiện ích trung tâm. Trong bức tranh tổng thể, công viên thể thao xanh 2,1 ha cùng với việc kế cận sát với quần thể sân vận động Triệu Sơn 7,8 ha chính là mảnh ghép then chốt giúp Triệu Sơn Regen City khẳng định hình ảnh một đô thị năng lượng, tự nhiên nơi tái tạo cả không gian sống lẫn nhịp sinh hoạt cộng đồng.

Triệu Sơn Regen City phác thảo mô hình đô thị kiểu mẫu với không gian sống xanh, hiện đại.

Bên cạnh đó, dự án được phát triển với các loại hình đất nền không xây, tạo điều kiện để người sở hữu chủ động thiết kế, xây dựng theo nhu cầu và kế hoạch riêng, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong khai thác dài hạn. Pháp lý dự án được hoàn thiện, minh bạch, sổ đỏ từng lô, là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của thị trường trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm an toàn, rõ ràng và có khả năng tích lũy bền vững.

Triệu Sơn Regen City đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng sở hữu sớm dự án.

Với định vị là một đô thị tái tạo kiểu mẫu, Triệu Sơn Regen City không đặt mục tiêu phát triển đơn lẻ từng sản phẩm, mà hướng tới việc hình thành một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh – nơi ở, nơi vận động, nơi giao thương và không gian cộng đồng cùng song hành. Sức hút của dự án ngay từ các sự kiện kick-off đến lễ bàn giao thực địa và giới thiệu dự án là một minh chứng cho sự chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản Thanh Hóa nói chung, các dự án bất động sản tại khu vực Triệu Sơn nói riêng. Không chỉ là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư, Triệu Sơn Regen City được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu phát triển mới, góp phần tái định vị trung tâm phía Tây Thanh Hóa trên bản đồ đô thị của khu vực.

Thanh Thảo