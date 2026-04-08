The Sentosa “tăng nhiệt” từ làn sóng cư dân mới

Thanh Hóa bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi hạ tầng công nghiệp, logistics và du lịch đồng loạt tăng tốc, thu hút dòng vốn ngoại và nhân sự chất lượng cao. Nhu cầu về nhà ở, dịch vụ gia tăng, đưa dự án The Sentosa tại Vinhomes Star City trở thành lựa chọn hàng đầu cho mục tiêu an cư, đầu tư, tích sản.

Các dự án FDI kéo giới chuyên gia về trung tâm Thanh Hóa

Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong nhóm các địa phương dẫn dắt khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,27%, quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt hơn 333.000 tỷ đồng - mức cao nhất khu vực, củng cố vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng, có sức lan tỏa tới toàn vùng.

Đi cùng với tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Tính đến nay, địa phương đã thu hút nhà đầu tư từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 192 dự án FDI mới, tổng vốn đăng ký xấp xỉ 16 tỷ USD, nằm trong top 10 cả nước. Riêng các khu kinh tế và khu công nghiệp trọng điểm như Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn ghi nhận hàng trăm dự án quy mô lớn đang vận hành, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, mỗi “làn sóng” FDI không chỉ mang theo vốn và công nghệ, mà còn kéo theo sự dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý cấp cao đến làm việc dài hạn. Nhóm cư dân này có thu nhập cao, tiêu chuẩn sống tiệm cận quốc tế, đòi hỏi nơi an cư có dịch vụ đồng bộ, môi trường sống văn minh và khả năng kết nối thuận tiện.

Chuẩn sống quốc tế đáp ứng tầng lớp cư dân mới

Đón đầu xu hướng dịch chuyển của tầng lớp cư dân chất lượng cao, The Sentosa (Vinhomes Star City) - dự án căn hộ cao cấp phong cách Singapore án ngữ nút giao Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng được ví như “giao điểm” của các dòng lưu chuyển kinh tế và dân cư.

Dự án có quy mô hơn 19.000 m2, mật độ xây dựng 29,2%, sở hữu 2 mặt tiền đại lộ và kết nối trực tiếp tới khu hành chính, thương mại, dịch vụ của tỉnh. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 45 phút để tới cảng và khu công nghiệp Nghi Sơn, Bỉm Sơn, hay sân bay Thọ Xuân, đồng thời chỉ 15 phút di chuyển tới biển Sầm Sơn. Thực tế, đây là bán kính di chuyển được giới chuyên gia và quản lý đánh giá cao khi tối ưu thời gian làm việc mà không phải đánh đổi trải nghiệm sống. Sau một ngày làm việc tại các khu công nghiệp, cư dân có thể nhanh chóng trở về không gian nghỉ dưỡng ngay trong nội khu, tận hưởng nhịp sống thư thái giữa lòng đô thị.

The Sentosa nằm trên giao lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng.

Khả năng kết nối vùng tiếp tục gia tăng giá trị cho dự án. Với khoảng 45 phút tới sân bay Thọ Xuân, cư dân The Sentosa dễ dàng di chuyển tới TP.HCM trong khoảng 3 giờ và tới Đà Nẵng trong hơn 2 giờ. Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên công tác, làm việc liên vùng.

Bên cạnh đó, lợi thế cận biển mang đến trải nghiệm sống khác biệt. Chỉ cách Sầm Sơn khoảng 15 phút, cư dân có thể linh hoạt giữa nhịp sống đô thị và không gian nghỉ dưỡng ven biển, tận hưởng hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, giải trí trong bán kính ngắn.

The Sentosa sở hữu hệ tiện ích phong cách Singapore Tropical với gần 4.000m2 cảnh quan.

Trong tổng thể dự án, tòa S1 thuộc The Sentosa trở thành sự lựa chọn hàng đầu của tầng lớp cư dân mới. Được định vị là “Đảo An Nhiên”, S1 tích hợp các tiện ích ngay trong nội tòa như phòng Golf 3D, phòng vui chơi trẻ em Kid Corner và phòng sinh hoạt cộng đồng, mang đến trải nghiệm sống khép kín, riêng tư. Là mảnh ghép của The Sentosa, cư dân S1 cùng được hưởng lợi từ bộ sưu tập tiện ích phong cách Singapore Tropical với gần 4.000m2 cảnh quan. Nổi bật là Công viên vườn trên mây The Canopy Garden gần 1.000m2, tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700m2 và tổ hợp mua sắm giải trí Mini-Orchard 5 tầng tại khối đế. Hệ tiện ích không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho môi trường an cư hiện đại.

Xét dưới góc độ đầu tư, S1 sở hữu triển vọng kép: vừa khai thác dòng tiền ổn định từ nhu cầu thuê dài hạn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý đang làm việc tại Thanh Hóa, vừa hưởng lợi từ đà tăng giá theo sự phát triển của hạ tầng công nghiệp, cảng biển, sân bay. Khi dòng vốn FDI tiếp tục đổ về, các dự án nằm trên trục kết nối chiến lược như S1 - The Sentosa được kỳ vọng sẽ duy trì sức hút và gia tăng giá trị bền vững trên thị trường.

Ngày 11/4/2026, tại Khách sạn Meliá Vinpearl Thanh Hóa sẽ diễn ra sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa”. Khách hàng tham gia sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá S1 - “Đảo An Nhiên”, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn, trong đó có 01 xe VinFast VF 5 Plus (bản kèm pin). Chương trình áp dụng cho khách hàng ký thành công TTĐC/HĐMB tòa S1 - The Sentosa từ 20/3/2026 đến 10h00 ngày 11/4/2026.

Nguyễn Lương