Bất động sản - Kiến trúc

Vinhomes là doanh nghiệp bất động sản uy tín nhất Việt Nam lần thứ 8

Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh tại vị trí số 1 trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh tại vị trí số 1 trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Báo cáo do CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report công bố độc lập nhằm tôn vinh những doanh nghiệp bất động sản đạt nhiều thành tựu trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư, thể hiện bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, vươn mình khẳng định vị thế trong thời kỳ nhiều biến động hiện nay.

Theo đó, Vinhomes tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026, nối dài thành tích đứng đầu liên tiếp kể từ khi Vinhomes niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM năm 2018 đến nay.

Hải Vân Bay - thiên hạ đệ nhất hùng quan là một trong những dự án nổi bật của Vinhomes đang gây ấn tượng mạnh với thị trường.

Việc Vinhomes liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng 8 lần phản ánh rõ nét tiềm lực tài chính vững mạnh, danh mục dự án quy mô lớn tại các đô thị trọng điểm cùng sức lan tỏa thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường.

Về tiềm lực tài chính, năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng đột phá của Vinhomes với tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ hoạt động cốt lõi và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 183.923 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng – thiết lập các kỷ lục mới. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 98% so với năm 2024.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch là “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế”, có khả năng kết nối với Thủ đô chỉ trong 23 phút thông qua đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Về năng lực triển khai, Vinhomes khẳng định uy tín vượt trội trên thị trường khi tiên phong kiến tạo các đô thị, siêu đô thị thế hệ mới, mang tới không gian sống chất lượng, đẳng cấp cho cộng đồng Việt Nam và quốc tế. Mỗi khu đô thị đều được quy hoạch bài bản, thông minh, hạ tầng kết nối đồng bộ, hệ sinh thái tiện ích – dịch vụ “tất cả trong một”. Nổi bật là các dự án như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM), Khu phức hợp Du lịch & Đô thị Làng Vân – Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh)... ra mắt đã gây ấn tượng mạnh với thị trường. Các dự án không chỉ dẫn dắt làn sóng dịch chuyển cư dân, định hình vùng trung tâm phát triển mới mà còn kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại, văn minh và bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM) sau gần 1 năm khởi công, minh chứng cho năng lực thi công thần tốc của Vinhomes.

Về chiến lược vận hành, Vinhomes gây dựng uy tín “nơi đáng sống bậc nhất” thông qua chất lượng dịch vụ đẳng cấp, mang lại sự an tâm – an toàn tuyệt đối cho cư dân. Các chính sách hỗ trợ cư dân về ở sớm, thường xuyên tổ chức các sự kiện lễ hội trong năm góp phần gây dựng cộng đồng gắn kết bền vững và sức sống sôi động cho các khu đô thị Vinhomes chỉ trong thời gian ngắn sau khi bàn giao. Thực tế, số lượng cư dân và giá trị các khu đô thị Vinhomes không ngừng gia tăng, là minh chứng rõ nét cho niềm tin của thị trường vào uy tín của chủ đầu tư.

Các sự kiện lễ hội thường xuyên được tổ chức góp phần gây dựng cộng đồng gắn kết bền vững và sức sống sôi động cho các khu đô thị Vinhomes.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết: “Vinhomes không ngừng đổi mới mô hình phát triển đô thị, hướng tới nâng tầm chuẩn mực sống cho cư dân, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế. Chúng tôi tin rằng chỉ có giữ vững uy tín, thương hiệu Vinhomes mới nhận được sự tin yêu từ khách hàng và cư dân, để mỗi căn nhà không chỉ là chốn an cư mà còn trở thành tài sản gia tăng giá trị theo thời gian. Việc 8 năm liên tiếp giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Công ty Bất động sản uy tín Việt Nam là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai.”

Trước đó, Vinhomes đã được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”, đạt danh hiệu “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025” tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025, khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Việc liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Vinhomes trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng cao cho người dân, đồng thời dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, vươn tầm quốc tế.

