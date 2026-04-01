Quy hoạch đến 2030 Thanh Hóa thành cực tăng trưởng phía Bắc: Bất động sản trung tâm đón sóng đầu tư

Với chiến lược phát triển rõ ràng và nền tảng kinh tế tăng trưởng bền vững, Thanh Hóa đang tiến gần mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới phía Bắc, mở ra chu kỳ phát triển mới cho bất động sản trung tâm. Trong bối cảnh đó, chính sách “4 năm không lo lãi suất” tại S1 - The Sentosa (Vinhomes Star City) góp phần gia tăng lực cầu và củng cố niềm tin người mua nhà.

Tăng tốc theo mô hình “1 trung tâm, 4 động lực”

Theo quy hoạch đến năm 2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về quy mô và tốc độ phát triển kinh tế. Riêng năm 2026, địa phương phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt trên 11%, tiếp tục dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Đà tăng trưởng này được dẫn dắt bởi mô hình phát triển “1 trung tâm, 4 động lực”, gồm 4 cực kinh tế: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Lam Sơn và Bỉm Sơn.

Trong đó, Khu kinh tế Nghi Sơn giữ vai trò đầu tàu công nghiệp - năng lượng với quy mô hơn 106.000 ha, sở hữu Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - cung ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Sầm Sơn tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển phía Bắc khi thu hút gần 35 triệu lượt khách trong giai đoạn 2021-2025. Lam Sơn phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với Cảng hàng không Thọ Xuân, trong khi Bỉm Sơn là trung tâm công nghiệp vật liệu và chế biến.

Bốn cực tăng trưởng này đang tạo thành hệ sinh thái kinh tế đa trụ cột, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng đô thị, nhà ở và dịch vụ chất lượng cao. Đáng chú ý, khu vực trung tâm Thanh Hóa, với trung tâm hành chính tại phường Hạc Thành, giữ vai trò điều phối, đồng thời là nơi tập trung không gian sống cho đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển kinh tế.

Song song với đó, Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua hệ thống 30 cụm công nghiệp, nâng cấp hạ tầng logistics, cảng biển và các trục giao thông chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa chuyển từ “địa phương tiềm năng” sang “điểm đến chiến lược” của dòng vốn đầu tư.

An tâm sở hữu căn hộ “chuẩn Singapore”, 4 năm không lo lãi suất

Trong bối cảnh các cực kinh tế tăng tốc, nhu cầu về không gian sống chất lượng cao tại trung tâm Thanh Hóa ngày càng rõ nét. Thị trường ghi nhận xu hướng dịch chuyển dòng tiền vào các khu đô thị đã vận hành, có quy hoạch đồng bộ và pháp lý minh bạch.

Nổi bật tại phường Hạc Thành là Vinhomes Star City - khu đô thị đã vận hành hoàn chỉnh và được xem là biểu tượng sống hiện đại của xứ Thanh.

Hiện tại, Vinhomes Star City đang bước vào giai đoạn phát triển mới với các khu cao tầng hiện đại. Thực tế thị trường cho thấy, các sản phẩm thuộc khu đô thị này luôn ghi nhận thanh khoản tích cực ngay khi ra mắt, phản ánh nhu cầu ở thực lẫn đầu tư đang gia tăng mạnh.

Vinhomes Star City quy mô hơn 147 ha, là khu đô thị đáng sống bậc nhất Thanh Hóa.

Trong tổng thể Vinhomes Star City, The Sentosa là khu căn hộ mới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ định vị rõ ràng cùng quy hoạch, thiết kế khác biệt.

Lấy cảm hứng từ phong cách Singapore Tropical, The Sentosa hướng tới nhóm cư dân trẻ, năng động - những người tìm kiếm không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, với lợi thế nằm trong khu đô thị đã hoàn thiện, The Sentosa không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê dài hạn nhờ lực cầu ổn định từ đội ngũ chuyên gia làm việc tại các cực kinh tế của Thanh Hóa.

Hệ tiện ích được thiết kế theo hướng phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, tái tạo năng lượng. Nội khu sở hữu bể bơi Sentosa Oasis Pool gần 700 m2, vườn trên cao Canopy Garden rộng gần 1.000 m2 hay các tuyến dạo bộ xanh mang lại không gian thư giãn cho cư dân sau giờ làm việc. Trong khi đó, phòng gym, yoga, golf 3D trong nội tòa đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe hàng ngày cho cư dân.

Ngay dưới chân tòa căn hộ, tổ hợp thương mại Mini Orchard cung cấp chuỗi tiện ích mua sắm, dịch vụ hàng ngày, giúp cư dân tối ưu thời gian sinh hoạt.

Tâm điểm của The Sentosa là tòa căn hộ S1, được định vị như một “đảo an nhiên” giữa lòng đô thị sôi động. Tòa S1 tích hợp các không gian sinh hoạt cộng đồng, như Kid Corner, phòng golf 3D, khu sinh hoạt chung... nhằm tăng cường kết nối cư dân và tạo nên môi trường sống văn minh, gắn kết.

S1 là tòa căn hộ duy nhất tại Vinhomes Star City sở hữu tầm nhìn trực diện sông Mã.

Sức hấp dẫn của tòa S1 còn được củng cố bởi chính sách tài chính tốt nhất thị trường mà Vinhomes đang áp dụng, giúp người mua an tâm trong 4 năm trước biến động lãi suất.

Theo đó, khách hàng sở hữu căn hộ S1 sẽ được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu (không muộn hơn ngày 22/5/2028). Trong giai đoạn tiếp theo, nếu tiếp tục duy trì dư nợ, người mua sẽ được áp trần lãi suất ở mức 9%/năm trong 24 tháng; mọi phần vượt ngưỡng sẽ do Vinhomes chi trả.

Cơ chế này được xem như “lá chắn tài chính” giúp khách hàng yên tâm nắm giữ tài sản ngay từ giai đoạn mặt bằng giá còn ở vùng khởi điểm, đồng thời tránh được mọi rủi ro trước các biến động của thị trường.

Nguyễn Lương