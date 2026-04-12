S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Ngày 11/4, hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa”. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.

Quà tặng lớn, đòn bẩy vốn dài hơi

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 11/4, không khí tại Meliá Vinpearl Thanh Hóa đã “tăng nhiệt”. Từ Hà Nội, chị Mai Thu Huyền cho biết: khi chỉ nghe giới thiệu dòng sản phẩm S1 – The Sentosa, có vị trí chỉ cách biển Sầm Sơn 15 phút, chị đã muốn sở hữu một căn hộ tại đây.

Tham gia “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa”, chị cùng nhiều khách hàng và nhà đầu tư củng cố hơn quyết định xuống tiền.

“Hè nào mình cũng đưa cả gia đình về Sầm Sơn nghỉ dưỡng. Sở hữu một căn hộ gần biển là mong ước từ lâu của cả gia đình. The Sentosa đáp ứng không chỉ về vị trí mà còn không gian sống. Mình cũng có thể khai thác cho thuê, tạo ra nguồn thu nhập ổn định”, chị Huyền chia sẻ.

Hàng trăm khách hàng tìm kiếm cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại tòa S1 – The Sentosa.

Sức hút của tòa S1 đến từ việc dự án ra mắt đúng thời điểm thị trường ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí tốt và chính sách tài chính dễ chịu cho người mua.

Đầu tiên phải kể tới việc S1 đang được áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất cực “khủng” của Vinhomes. Cụ thể, khách hàng chọn phương án vay tới 70% giá trị căn hộ, sẽ được hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng đầu. Sau đó, nếu tiếp tục duy trì khoản vay, mức lãi suất thả nổi được bảo đảm tối đa 9%/năm trong 24 tháng, phần chênh lệch (nếu có) sẽ do Vinhomes chi trả.

Chính sách chưa từng có tiền lệ này đang tạo hiệu ứng rất lớn trên thị trường, khi giúp người mua nhẹ gánh tài chính, chủ động với kế hoạch dòng tiền. Thời gian kéo dài ưu đãi lãi suất 4 năm, giúp bảo vệ khách hàng trước mọi biến động vĩ mô. Chưa kể, ngay khi sở hữu, chủ đầu tư còn trao tay loạt quà tặng giá trị đi kèm, gia tăng lợi ích thực cho khách mua.

“4 năm là con số rất lớn, càng có ý nghĩa khi The Sentosa dự kiến bàn giao trong tháng 3/2027. Điều này đồng nghĩa chưa hết thời gian hỗ trợ lãi suất, tài sản đã có thể đưa vào vận hành khai thác, tạo ra dòng tiền cho chủ sở hữu”, chị Thu Huyền chia sẻ.

Khách hàng nhận được nhiều phần quà giá trị tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa”.

Vị trí tạo tiền đề cho an cư lẫn đầu tư dài hạn

Tòa S1 - The Sentosa được ra mắt đúng vào thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của Thanh Hóa. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,27%, quy mô GRDP đạt hơn 333.000 tỷ đồng, cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 148,5 nghìn tỷ đồng. Hiện dân số Thanh Hóa đã vượt mốc 4,3 triệu người, thuộc nhóm đông dân nhất cả nước.

Thanh Hóa đang đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về quy mô và tốc độ phát triển kinh tế. Riêng năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt trên 11%, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Đà tăng trưởng này thúc đẩy thị trường bất động sản Thanh Hóa phát triển với sự ra đời của một loạt dự án mới, nhằm đáp ứng nguồn cầu lớn về nơi ở chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia, quản lý, doanh nhân, gia đình trẻ hiện đại.

The Sentosa nằm trên trục đại lộ huyết mạch Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng.

S1 - The Sentosa đón đúng “điểm rơi” nhu cầu khi tọa lạc trong lòng Vinhomes Star City – khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh. Dự án tọa lạc ngay trên trục Đại lộ Nam Sông Mã – Nguyễn Hoàng, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để chạm biển Sầm Sơn, 45 phút tới sân bay Thọ Xuân và khu kinh tế Nghi Sơn. Lợi thế vị trí giúp S1 - The Sentosa hội tụ hai giá trị song hành: nhịp sống đô thị hiện đại và khả năng tiếp cận linh hoạt các cực tăng trưởng và không gian nghỉ dưỡng ven biển.

Thuộc The Sentosa, tòa S1 được định vị là Đảo An Nhiên - không gian sống đề cao sự riêng tư và thư thái. Mỗi tầng chỉ bố trí 13 căn hộ, mật độ thấp so với đa phần các dự án phổ biến trên thị trường. Ngay nội tòa, cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích phong cách nhiệt đới Singapore với phòng golf 3D, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng.

Dưới chân tòa căn hộ, chuẩn sống nghỉ dưỡng tiếp tục được bồi đắp với công viên vườn trên mây The Canopy Garden rộng gần 1.000 m2, hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700 m2, cùng sân thể thao, quảng trường và các tuyến đường dạo bộ, tổ hợp thương mại khối đế Mini Orchard. Mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng trong bán kính đi bộ.

Không dừng lại ở giá trị an cư, S1 - The Sentosa còn mở ra bài toán khai thác dòng tiền rõ nét khi đồng thời đón hai nguồn cầu lớn: nhu cầu lưu trú từ đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao tại Thanh Hóa; và nhu cầu sở hữu chuẩn sống quốc tế của các gia đình trẻ. Sự cộng hưởng của vị trí, quy hoạch, tiện ích cùng chính sách tài chính đang tạo nền tảng để S1 - The Sentosa gia tăng giá trị bền vững, trở thành một trong những dự án dẫn dắt thị trường xứ Thanh ngay trong năm 2026.

Nguyễn Lương