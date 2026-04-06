Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 6/4/2026, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

NM