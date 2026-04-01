Thanh Hóa: “Cuộc đua” 900 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa đang dồn toàn lực cho “cuộc đua” nước rút. Mục tiêu hoàn thành 900 căn nhà ngay trong năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là lời giải thiết thực cho bài toán an cư của hàng nghìn lao động và người dân có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Tại dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside (phường Hàm Rồng) không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Để đảm bảo tiến độ đã cam kết với tỉnh, chủ đầu tư và các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn cung vật liệu phục vụ dự án.

Trên công trường, hơn 200 kỹ sư và công nhân đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày. Ông Vũ Đức Hạnh, đại diện chủ đầu tư dự án Lam Sơn Riverside cho biết, mục tiêu trong năm 2026 là hoàn thành phần thô của hai tòa nhà A1, A2 và đạt khoảng 70% khối lượng tòa nhà A3.

Sở dĩ dự án này nhận được sự kỳ vọng lớn từ người dân là nhờ vị trí đắc địa, gần trung tâm, kết nối giao thông thuận tiện và đặc biệt là mức giá hợp lý. Chị Ngô Thị Thúy (phường Hạc Thành), một người đang tìm kiếm cơ hội an cư, chia sẻ: "Giá cả dự án khá phù hợp với người trẻ, lại gần nơi làm việc và gia đình. Nhìn thấy tiến độ thi công thực tế, tôi mong sớm được nhận nhà để ổn định cuộc sống".

Dự án nhà ở xã hội Sunjade, phường Quảng Phú phấn đấu hoàn thành 2 tòa trong năm 2026

Tại dự án Nhà ở xã hội Sunjade (phường Quảng Phú), chủ đầu tư là công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam cũng đang nỗ lực vượt tiến độ. Thay vì kế hoạch bàn giao vào năm 2027, đơn vị đôn đốc các nhà thầu phấn đấu hoàn thành 2 tòa nhà ngay trong quý IV/2026. Đối với những công nhân như chị Nguyễn Phương Linh, việc có một căn hộ ngay sát nơi làm việc với sự hỗ trợ về giá từ Nhà nước là một giấc mơ đang dần thành hiện thực.

Người lao động trẻ đến tìm hiểu thông tin, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội

Tính đến hết tháng 2/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành lũy kế gần 6.000 căn nhà ở xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 12 dự án đang triển khai dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Điểm chung của các dự án này là đều bám sát các trục giao thông trung tâm, khu kinh tế hoặc khu công nghiệp, giúp giải quyết triệt để vấn đề di chuyển và sinh hoạt cho người dân.

Để đạt được chỉ tiêu 900 căn nhà trong năm 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các ngành liên quan trực tiếp làm việc với từng chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của doanh nghiệp, những “mái ấm” hiện đại đang dần hiện hữu. Đây chính là nền móng vững chắc để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030, củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Khánh Hòa