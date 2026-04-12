Khởi công dự án Danko The Country tại xã Lưu Vệ

Ngày 12/4, tại xã Lưu Vệ, Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Xương Center (Quảng Xương Center) phối hợp cùng Danko Group – Đơn vị phát triển dự án tổ chức Lễ khởi công dự án Danko The Country. Đây là dấu mốc khởi đầu cho hành trình kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Đông tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Danko The Country.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án Danko The Country.

Dự án Danko The Country được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 24/6/2022; chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 và chính thức được giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 3/4/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Với quy mô 25ha, dự án sở hữu tọa độ “vàng” khi là tâm điểm kết nối giữa ba trụ cột: Đô thị - Du lịch - Công nghiệp. Tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch tại xã Lưu Vệ, dự án dễ dàng liên kết tới trung tâm du lịch Sầm Sơn khi chỉ cách 10km, các khu công nghiệp trọng điểm và hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế. Vị trí này không chỉ mang lại sự thuận tiện trong giao thương mà còn bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu tư Quảng Xương Center phát biểu tại buổi lễ.

Danko The Country được quy hoạch đồng bộ, mang kiến trúc Châu Âu tân cổ điển sang trọng. Dự án cung cấp 498 sản phẩm shophouse, liền kề và biệt thự. Điểm nhấn của khu đô thị là hệ sinh thái tiện ích nội khu đẳng cấp như: Quảng trường trung tâm, tháp biểu tượng độc đáo, phố đi bộ sầm uất cùng công viên và bể bơi ngoài trời. Tất cả tạo nên một không gian sống thượng lưu, nơi mỗi trải nghiệm đều được nâng tầm thành nghệ thuật sống.

Với định hướng phát triển bài bản và tầm nhìn dài hạn, Danko The Country được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực, đồng thời thiết lập một chuẩn mực sống mới, hiện đại, văn minh và giàu giá trị trải nghiệm cho cộng đồng cư dân tương lai.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ chiến lược đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, giàu bản sắc xứ Thanh; kết hợp hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu với phát triển các khu đô thị mới. Dự án Danko The Country được khởi công là bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công dự án, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, sớm đưa vào khai thác sử dụng; UBND xã Lưu Vệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng chủ đầu tư, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại. Đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công dự án; các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục đồng hành hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn tiếp theo của dự án. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền với thời gian nhanh nhất, không để chậm trễ thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tập trung máy móc, phương tiện để triển khai dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng khi hoàn thành và đi vào vận hành, Dự án Danko The Country sẽ góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị của khu vực; hình thành không gian sống xanh, văn minh, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân địa phương.

Nguyễn Lương