Đồng chí Lê Đức Thái được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Thanh Hóa

Chiều 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết và tặng hoa chức mừng đồng chí Lê Đức Thái.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển Đoàn ĐBQH và phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thái.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với: ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đến Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ và ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đến Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu: ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI TP Hà Nội; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI TP Hải Phòng; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

Quốc Hương