Triệu Lộc chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng nhằm giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng được quan tâm và xác định là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, thường xuyên.

Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Triệu Lộc tổ chức tập huấn sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho thanh niên.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Triệu Lộc đã tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho thanh niên”. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc trong bối cảnh không gian mạng đang trở thành “mặt trận” trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Triệu Lộc Cao Công Thức, báo cáo viên được phân công trực tiếp truyền đạt chuyên đề, cho biết: "Trong thời đại chuyển đổi số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ truyền thông, mà còn là “không gian đấu tranh” trực diện giữa cái đúng và cái sai, giữa thông tin chính thống và luận điệu xuyên tạc. Thanh niên là lực lượng năng động, nhạy bén, làm chủ công nghệ nên rất cần được trang bị bản lĩnh chính trị, tri thức số và kỹ năng để trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng".

Tại lớp tập huấn, với phương pháp truyền đạt sâu sắc, gắn lý luận với thực tiễn cơ sở, báo cáo viên đã phân tích rõ những thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số; chỉ ra những biểu hiện cụ thể của thông tin xấu độc, các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một “công cụ sắc bén” để nâng cao chất lượng tuyên truyền, tăng sức lan tỏa của thông tin chính thống.

Các đoàn viên, thanh niên cũng được thực hành như viết tin, bài chính luận ngắn; xây dựng thông điệp truyền thông; xử lý tình huống trên mạng xã hội, qua đó góp phần hình thành tư duy, phương châm hành động cho thanh niên: “Vững về chính trị - giỏi về công nghệ - sắc bén trong đấu tranh - chủ động lan tỏa trong cộng đồng” nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực chất là đấu tranh về tư tưởng, chính trị, lý luận. Trước yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã xác định rõ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Trên mặt trận đấu tranh nhiều khó khăn, phức tạp này, Đảng ủy xã Triệu Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy xã triển khai bằng nhiều hình thức, việc làm. Nổi bật như trên các trang thông tin thuộc hệ thống chính trị của xã, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh...

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận của xã cũng làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong công tác tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn để kết hợp nhuần nhuyễn nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, hệ thống truyền thanh... với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, Ban Công tác 35 của Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Phượng