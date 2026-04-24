Triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay”, khởi tố 196 bị can

Chiều 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc liên quan “trường gà quốc tế Viêng Xay”, với tổng giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 196 bị can, trong đó có các đối tượng tổ chức, điều hành và tham gia đánh bạc.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Từ công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Qua rà soát, theo dõi, lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành, vận hành theo quy luật.

Trên cơ sở đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án đã được xác lập.

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Lào triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyên án, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ “trường gà quốc tế Viêng Xay”, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức và các đối tượng tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 205 đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, Đào Anh Dũng (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng đã liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng góp vốn theo hình thức cổ phần, từ 3% đến 10%, tương ứng 400 triệu đến 1,5 tỷ đồng/người để xây dựng và vận hành địa điểm.

Để thu hút “con bạc”, nhóm này đầu tư khu ăn uống, căng tin, phòng nghỉ. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền “xâu” để duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.

Quách Thị Hằng trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát, bảo vệ và hậu cần, cùng hệ thống nhân viên phục vụ.

Theo phân tích dòng tiền, chỉ trong 19 ngày (từ 29/1/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ “tiền xâu” đã lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này vượt 1.200 tỷ đồng.

Đối tượng Đào Anh Dũng chủ mưu, cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm: 36 ô tô; 186 điện thoại di động; 23 cá thể gà chọi; 208 hộ chiếu, giấy thông hành; hơn 205 triệu đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Ngoài hình thức trực tiếp, các đối tượng còn tổ chức livestream trên website “tg999.live” và nhóm Telegram “truonggaviengxay999” để phục vụ đánh bạc trực tuyến.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy có hàng nghìn tài khoản người Việt Nam tham gia. Riêng 4 tài khoản do các đối tượng sử dụng đã ghi nhận hơn 10.000 lượt giao dịch, tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Quốc Hương