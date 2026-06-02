BĐBP Thanh Hóa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép vật liệu nổ

Đối tượng Nguyễn Thị Thơm cùng tang vật trong chuyên án.

Ngày 31/5, tại khu vực bến đò thuộc tổ dân phố Liên Đình, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Công an các phường Hải Bình, Tĩnh Gia phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Xuân Tiến, phường Tĩnh Gia) đang có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ 6,6kg thuốc nổ công nghiệp, 28 kíp nổ, 4m dây cháy chậm.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, mở rộng chuyên án.

Hải Chuyền (CTV)