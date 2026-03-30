Triệt phá sàn “Merry Trade” lừa đảo tiền tỷ

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan, sinh năm 1983 (Quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996) trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng (tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (sinh năm 1988) trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade” với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Để tạo vỏ bọc, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, với vốn điều lệ “ảo” 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong cho hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải)

Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi, như thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, các đối tượng tự xưng là “Leader” để thuyết giảng về tương lai của TMĐT, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm “đánh” vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Sau khi có người tham gia, các đối tượng hướng dẫn nạp tiền (USDT) để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, các đối tượng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, các đối tượng lập tức tung chiêu “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Điển hình như chị P.T.O (trú xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này. Do tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các đối tượng, chị O. đã đầu tư gần 400 triệu đồng vào ứng dụng.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, với nhiều lý do, chị O. không thể rút tiền, ứng dụng Merry Trade cũng không thể đăng nhập. Nhóm đối tượng cũng xóa hết thông tin dữ liệu, chặn liên lạc với chị O.

Theo Công an Thanh Hóa, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Quốc Hương