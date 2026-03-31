Triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu, Công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/3/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa vì thành tích trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động sản xuất, tán phát mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin người dùng quy mô lớn.

Triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu, Công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen

Ngày 30/3/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa vì thành tích trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động sản xuất, tán phát mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin người dùng quy mô lớn.

Triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu, Công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen

Tang vật vụ án.

Nội dung thư nêu rõ: Thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động sản xuất, tán phát mã độc PXA Stealer nhằm chiếm đoạt thông tin người dùng quy mô lớn để thu lợi bất chính, bắt 12 đối tượng, thu giữ 19 máy tính, 11 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu, Công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Thanh Hóa trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, an toàn mạng, an toàn dữ liệu, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, qua đó góp phần khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương

Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5

