Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch và xúc tiến du lịch năm 2026

Sáng 14/4, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo danh mục các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch và Chương trình xúc tiến du lịch năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trình bày các Tờ trình về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch; Chương trình Xúc tiến du lịch năm 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày danh mục các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch; Chương trình Xúc tiến du lịch năm 2026.

Cụ thể, danh mục nhiệm vụ đề xuất Chương trình phát triển du lịch tập trung một số nhóm nội dung như: Xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Cải thiện môi trường du lịch và một số nhiệm vụ khác.

Đối với danh mục nhiệm vụ Xúc tiến du lịch gồm một số nội dung: Sản xuất các ấn phẩm phục vụ quảng bá thương hiệu du lịch; Xây dựng video quảng bá, giới thiệu các khu, điểm du lịch; Tổ chức đón các đoàn Đài Loan, Hàn Quốc đến Thanh Hóa khảo sát điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch, kết nối các khu, tuyến, điểm du lịch; Xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật, sân khấu hóa các nhân vật lịch sử, trò diễn dân gian tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các đề xuất trên cơ sở tổng hợp nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chương trình phát triển du lịch và xúc tiến du lịch năm 2026. Sở Tài chính cũng lưu ý việc xây dựng dự toán kinh phí phải cụ thể, chi tiết, tránh dàn trải.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng danh mục các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch và Xúc tiến du lịch năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cần bám sát mục tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch, Xúc tiến du lịch năm 2026 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, chủ động tham gia triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Hoài Anh