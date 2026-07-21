Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật; Bảo đảm các quy định của Luật được triển khai thống nhất, đúng quy định; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công chứng; Triển khai công chứng điện tử, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Luật; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, khai thác và sử dụng văn bản công chứng điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng đề án quản lý, phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Ban hành danh mục đơn vị hành chính cấp xã được thành lập Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân; Ban hành danh mục đơn vị hành chính cấp xã được thành lập Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản nghề công chứng; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công chứng; Triển khai tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử trên địa bàn tỉnh; Triển khai tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử trên địa bàn tỉnh; Rà soát, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của các Phòng Công chứng; Tham mưu thực hiện việc chuyển đổi hoặc giải thể Phòng Công chứng theo quy định của Luật Công chứng và pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật; Các nhiệm vụ được giao phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành, sản phẩm đầu ra; Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm, tránh chồng chéo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; Các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm Luật được triển khai thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thi hành Luật phải gắn với thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công chứng; Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và điều kiện cần thiết để thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; Chủ trì tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong hoạt động công chứng; Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng; hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng triển khai công chứng điện tử; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai việc tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử theo quy định của pháp luật. Hằng năm, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Kế hoạch này; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình tổ chức thực hiện; Rà soát quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm việc tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử theo quy định của pháp luật.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)