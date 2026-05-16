Triển khai đợt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn tỉnh

Thông tin từ Công an tỉnh cho biết, từ cuối năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình và trong công nhân lao động. Đáng chú ý, nhiều vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản... gây hậu quả đau lòng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Buổi hòa giải mâu thuẫn giữa hai hộ gia đình tại thôn Yên Lộc với sự tham gia của Công an xã Nga Sơn và các đoàn thể.

Trong đó, có những vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng do thiếu kiềm chế, không được giải quyết kịp thời đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng; thậm chí có trường hợp giết người thân, gây án với nhiều người cùng lúc, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.

Trước thực trạng trên, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, góp phần kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đợt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng Công an các cấp sẽ tập trung rà soát, nắm tình hình các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, tranh chấp đất đai, quan hệ lao động, vay nợ, xích mích trong sinh hoạt và các mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh thành vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực để xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương sẽ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở để hòa giải, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở; tăng cường quản lý các đối tượng có biểu hiện manh động, côn đồ, sử dụng rượu bia, chất kích thích dễ phát sinh hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn; tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Mỗi người dân hãy lựa chọn đối thoại thay vì bạo lực, ứng xử văn minh, thượng tôn pháp luật để cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hương