Thủy điện Trung Sơn huấn luyện kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho lực lượng tại chỗ

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa phối hợp với Công ty TNHH An toàn lao động Thanh Hóa tổ chức huấn luyện định kỳ về sơ cứu, cấp cứu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động sản xuất.

Phó Giám đốc TSHPCo Phạm Văn Cường phát biểu tại buổi huấn luyện.

Phát biểu tại buổi huấn luyện, Phó Giám đốc TSHPCo Phạm Văn Cường nhấn mạnh vai trò của công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động. Đồng thời yêu cầu các học viên tham gia nghiêm túc, chủ động trao đổi, thực hành để nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn tại nhà máy.

Lực lượng sơ cứu, cấp cứu tham gia khóa huấn luyện.

Tham gia khóa huấn luyện có 33 học viên là lực lượng sơ cứu, cấp cứu đang làm việc tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Chương trình do Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Hải trực tiếp giảng dạy, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Nội dung tập trung vào các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc như: Đánh giá và xử trí cấp cứu theo nguyên tắc ABCDE, hồi sinh tim phổi, xử lý điện giật, đuối nước, hóc dị vật đường thở, say nắng, say nóng, cầm máu, cố định gãy xương, sơ cứu bỏng, xử trí rắn độc cắn, đột quỵ và vận chuyển nạn nhân an toàn.

Các học viên được trực tiếp thao tác các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu trên mô hình dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, giảng viên còn chia sẻ nhiều tình huống thực tế thường gặp tại khu vực miền núi, nơi Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đang vận hành, giúp học viên nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý sự cố và phối hợp ứng cứu hiệu quả ngay từ những phút đầu tiên.

Trong phần thực hành, các học viên được trực tiếp thao tác các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu trên mô hình dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Qua đó, lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại chỗ được củng cố kỹ năng, nâng cao tính chủ động và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp tại hiện trường, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành nhà máy.

Trung Sinh (CTV)