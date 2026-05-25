Hội thảo tập huấn về công tác giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Ebola

Chiều 25/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tập huấn về công tác giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Ebola với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn ngành y tế; các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở; đơn vị kiểm dịch y tế biên giới, cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế: Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua Zoom. Tại Thanh Hóa tham gia theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế Nghi Sơn và Trung tâm Y tế Mường Lát.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật tình hình dịch bệnh Ebola trên thế giới; hướng dẫn giám sát, phát hiện sớm ca bệnh; hướng dẫn thu thập mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển mẫu đến các cơ sở xét nghiệm trong nước bảo đảm an toàn sinh học; quy trình xét nghiệm phát hiện vi rút Ebola; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong công tác đáp ứng, xử lý dịch bệnh nguy hiểm.

Theo nội dung tập huấn, bệnh do vi rút Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, có tỷ lệ tử vong cao, lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc các vật dụng bị nhiễm mầm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày với các biểu hiện như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy, phát ban và có thể gây suy đa tạng.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Y tế Mường Lát.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của công tác giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, kịp thời cách ly, điều tra dịch tễ, truy vết người tiếp xúc gần và xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng bệnh, thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi mắc Ebola.

Thông qua hội thảo tập huấn, đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh được cập nhật thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng giám sát, đáp ứng và xử lý tình huống dịch bệnh nguy hiểm, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà