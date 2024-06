Các cơ sở y tế tăng cường chống nóng cho người bệnh

Mùa hè năm nay được dự báo sẽ nắng nóng gay gắt, kéo dài. Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để “giảm nhiệt” cho người bệnh. Đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB) trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hệ thống quạt mát, ghế ngồi được tăng cường ở các khu vực chờ khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trung bình mỗi ngày tiếp đón trên 1.000 lượt bệnh nhân đến khám và khoảng 30% bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bệnh viện thực hiện rút ngắn thời gian giao ban hằng ngày để tiết kiệm thời gian phục vụ bệnh nhân, bố trí đón tiếp, khám cho bệnh nhân sớm hơn so với bình thường. Huy động và phát huy tối đa hệ thống thông gió, hệ thống làm lạnh (quạt, điều hòa...), ghế ngồi chờ, mái che toàn bệnh viện, bảo đảm các hệ thống này hoạt động tốt, thoáng mát cho người dân đến KCB, nhất là tại các khu vực có mật độ người đến KCB cao; bảo đảm cung cấp đầy đủ điện, nước trong sinh hoạt và KCB; có phương án, kế hoạch khắc phục, sửa chữa ngay khi có các sự cố như: mất điện, mất nước, điều hòa bị hư, hỏng; không để người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện trong tình trạng mất điện, mất nước hoặc thiếu nước sinh hoạt, hoặc tình trạng quạt, điều hòa hư hỏng, không hoạt động những ngày nắng nóng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích các hoạt động tư vấn, KCB từ xa, đặt lịch hẹn khám... Các khoa chủ động, phối hợp với khoa Dược, phòng Vật tư luôn đảm bảo đủ cơ số thuốc cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị, giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết nắng nóng bất thường gây ra như: bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa...

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Để hạn chế tác động của nắng nóng đối với bệnh nhân, bệnh viện đã kê thêm giường bệnh tại những khoa có đông bệnh nhân, không để bệnh nhân phải nằm ghép trong những ngày nắng nóng. Đồng thời tăng cường thêm bác sĩ, nhân viên để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Các phòng bệnh có điều hòa, tăng cường thêm quạt công nghiệp, nước uống tại khu vực chờ khám; lắp đặt rèm, mành chắn nắng tại các khu vực khám và điều trị bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã tổ chức tập huấn về việc xử trí cấp cứu các trường hợp say nóng, say nắng và các bệnh thường gặp khi thời tiết nắng nóng cho tất cả cán bộ y tế thuộc Khoa khám bệnh và Khoa hồi sức cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu Khoa hồi sức cấp cứu phối hợp với các khoa, phòng bố trí cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc hóa chất, vật tư thiết bị y tế bảo đảm cho việc tiếp nhận, cấp cứu, chăm sóc và điều trị các trường hợp say nắng, say nóng tại bệnh viện và sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát tăng cường hệ thống quạt mát tại các buồng bệnh.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, từ những ngày đầu bước sang mùa hè, bệnh viện đã rà soát, kịp thời sửa chữa hệ thống điện, điều hòa, quạt tại các buồng bệnh, hành lang có bệnh nhân ngồi chờ, bảo đảm thoáng mát cho người dân khi đến KCB. Bố trí linh hoạt nguồn nhân lực để tăng số bàn khám tại các khu vực tập trung đông người, tại giờ cao điểm, nhanh chóng giải quyết công việc, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh. Cùng với đó, bệnh viện đã bổ sung ghế ngồi, quạt, cung cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Ông Lò Văn Lâm, chia sẻ: "Do tuổi cao, mắc một số bệnh mạn tính nên tôi thường phải vào bệnh viện điều trị. Đợt này, nhập viện đúng thời tiết nắng nóng nhưng khi vào bệnh viện điều trị tôi cảm thấy rất thoải mái, phòng bệnh có quạt mát, các cán bộ y tế rất nhiệt tình, chu đáo, ngoài điều trị bệnh còn nhắc nhở bệnh nhân hạn chế ra ngoài trời khi nhiệt độ tăng cao, ảnh hưởng sức khỏe".

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát Hồ Văn Trọng, để người bệnh cảm thấy thoải mái và yên tâm điều trị trong mùa hè nóng nực, cùng với tăng cường bổ sung hệ thống quạt, cung cấp đầy đủ điện, nước phục vụ sinh hoạt của người bệnh, bệnh viện đã quán triệt toàn bộ cán bộ, nhân viên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến KCB. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền người bệnh giữ gìn sức khỏe mùa nắng nóng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, bổ sung hoa quả vitamin tăng cường sức khỏe, giữ vệ sinh cá nhân.

Từ tháng 5, nhiều cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đã đẩy giờ đón tiếp và khám bệnh sớm hơn so với giờ hành chính. Rèm chắn nắng, quạt điện, điều hòa cây được bổ sung tại các khu vực khám bệnh và chờ khám. Số lượng phòng khám tại khoa khám bệnh cũng được tăng thêm vào buổi sáng. Các phòng điều trị nội trú đảm bảo có điều hòa hoặc tăng cường bổ sung các thiết bị làm mát. Tăng cường tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống nắng nóng, như: thay đổi thời gian làm việc hợp lý, uống đủ nước cũng như những biện pháp phòng, chống các dịch bệnh mùa hè. Tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên y tế về hướng dẫn phác đồ điều trị, chăm sóc người bệnh trong mùa nắng nóng, hạn chế tối đa trường hợp bệnh tiến triển nặng và tử vong. Đặc biệt, việc trồng cây xanh ở khuôn viên được các cơ sở KCB quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Các cơ sở y tế cũng luôn bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để điều trị, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp và bệnh truyền nhiễm do thời tiết nắng nóng gây ra.

Để chủ động phòng bệnh trong những ngày nắng nóng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, chênh lệch lớn với nhiệt độ ngoài trời. Hạn chế ra ngoài trời nắng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường trong thời điểm nắng nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng cần chú ý uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều.

Tô Hà