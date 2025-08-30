Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định IUU

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU, ngày 29/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phường Hải Bình, tổ chức hội nghị tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 100 chủ phương tiện tàu thuyền và ngư dân trên địa bàn phường.

BĐBP và lãnh đạo phường Hải Bình trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung về vai trò, tầm quan trọng của công tác chống khai thác IUU; nghĩa vụ, quyền lợi của ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản; tuyên truyền để chủ tàu, ngư dân hiểu rõ, nắm chắc và cam kết tuân thủ chính sách, pháp luật và nghĩa vụ quốc tế trong bảo vệ môi trường biển trong nước và quốc tế, không vi phạm vùng biển nước ngoài trong khai thác hải sản; duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ từ lúc rời cảng đến khi cập cảng, không tháo thiết bị giám sát hành trình để gửi sang tàu cá khác; tố giác các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp; kịp thời phản ánh những nỗ lực, kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn...

Đông đảo ngư dân phường Hải Bình tham gia buổi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định IUU.

Để tiếp tục động viên ngư dân dân vươn khơi, bám biển, đơn vị và chính quyền địa phương đã trao tặng ngư dân 100 lá cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác Hồ, phát hơn 200 tờ rơi, tờ gấp. Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn quản lý địa bàn 2 phường Nghi Sơn và Hải Bình, trong đó có 50 tàu từ 12m đến dưới 15m; 37 tàu từ 15m đến 24 m là 86 phương tiện và trên 24 m.

100% phương tiện trên 15 m đã được lắp thiết bị kết nối hành trình GMS, tuy nhiên theo thống kê đến nay vẫn còn 36 phương tiện không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, chủ yếu là các phương tiện hoạt động không đúng nghề theo đăng ký, trong đó địa bàn phường Hải Bình có 33 phương tiện. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính 15 vụ vi phạm các quy định về IUU với tổng số tiền phạt 87,5 triệu đồng, trong đó có phương tiện bị xử phạt tới 25 triệu đồng về hành vi khai thác vùng biển sai quy định; 02 phương tiện tàng trữ, sử dụng xung kích điện khai thác thủy sản...

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng CKC Nghi Sơn và lãnh đạo phường Hải Bình xuống tàu trao cờ tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết, đơn vị đang triển khai phối hợp với các lực lượng chức năng như; kiểm ngư, Công an, Ban quản lý Cảng cá tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo tàu xuất bến phải có đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hoạt động. Đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, kể cả đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép. Đây là thông điệp rõ ràng để ngư dân nâng cao ý thức chấp hành.