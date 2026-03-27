Triển khai chính sách thuế đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu và nhiên liệu bay

Tối 26/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay cũng thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Trong thời gian Quyết định 482/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay khác quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Quyết định này. Đây là giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm phản ứng nhanh trước tình hình biến động của thị trường nhiên liệu thế giới và trong nước, đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá xăng dầu.

Thực hiện Quyết định 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các thuế cơ sở, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống.

Theo đó, Thuế tỉnh yêu cầu các đơn vị thuế cơ sở cập nhật quy định mới, tổ chức triển khai một cách thống nhất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc áp dụng mức thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay, bảo đảm thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai sót, thất thu ngân sách. Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chính sách mới, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai các giải pháp ngay sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho thấy sự linh hoạt, quyết liệt của Thuế tỉnh Thanh Hóa trong điều hành, bảo đảm các chính sách tài chính được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động cập nhật biểu thuế mới vào hệ thống hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán để đảm bảo tính chính xác trong giao dịch. Nghiêm túc thực hiện niêm yết giá bán công khai, minh bạch, phản ánh đúng các khoản thuế đã được cắt giảm nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Mọi hành vi trục lợi chính sách hoặc không thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 482/QĐ-TTg sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khánh Phương