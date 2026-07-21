Triển khai các quy định mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trong 2 ngày (21 và 22/7), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại hội nghị, gần 300 học viên được cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến những điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tập trung phân tích những quy định mới, các nội dung cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Báo cáo viên của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia truyền đạt những quy định mới trong quá trình triển khai thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đúng các quy định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Trần Hằng