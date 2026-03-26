Trên tay OPPO Find N6: Điện thoại gập đắt nhất Việt Nam với nếp gấp 'tàng hình' và bút AI Pen

OPPO Find N6 gây chú ý với màn độ phân giải cao, dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB cùng nếp gấp gần như “tàng hình” và hỗ trợ bút AI Pen. Thiết bị có camera chính 200MP tối ưu chụp ảnh và quay video. Thiết kế mỏng nhẹ kết hợp bản lề cải tiến giúp thao tác gập mở mượt mà, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

OPPO Find N6: Trải nghiệm cao cấp từ thiết kế đến hiệu năng

OPPO Find N6 mang đến trải nghiệm cao cấp nhờ thiết kế gập hoàn thiện, nếp gấp mờ và bản lề cải tiến. Máy sở hữu Snapdragon 8 Gen 5, RAM lớn cùng màn hình LTPO sắc nét, đáp ứng tốt cả công việc lẫn giải trí.

Giá bán OPPO Find N6 tại Việt Nam: Phân khúc siêu cao cấp

Giá bán Find N6 tại Việt Nam được niêm yết ở mức 64.990.000 đồng, thuộc phân khúc siêu cao cấp trên thị trường. Mức giá này phản ánh rõ định vị flagship, khi máy sở hữu màn hình gập LTPO lớn, thiết kế bản lề gần như “tàng hình”. Đây cũng là một trong những model có giá cao hiện nay trong dòng điện thoại gập.

Giá thuộc phân khúc siêu cao cấp, lên đến 64.990.000 đồng

Ở tầm giá gần 65 triệu đồng, sản phẩm hướng đến nhóm người dùng yêu cầu trải nghiệm công nghệ mới, hiệu năng mạnh và thiết kế khác biệt. Bên cạnh đó, máy còn mang tính biểu tượng về sự cao cấp và cá nhân hóa. Điều này giúp dòng điện thoại OPPO Find N tạo dấu ấn riêng trong phân khúc smartphone đắt tiền tại Việt Nam.

Hoàn thiện cao cấp, nếp gấp “tàng hình”

Điện thoại OPPO Find N6 được hoàn thiện cao cấp với nếp gấp “tàng hình” đến từ bản lề thế hệ mới, giúp hai nửa màn hình khép kín với khe hở cực nhỏ. Khi mở ra, vùng gập được làm phẳng rõ rệt, giảm độ lõm và hạn chế phản chiếu ánh sáng. Nhờ đó, nội dung hiển thị liền mạch, đặc biệt khi đọc văn bản, xem video toàn màn hình.

Nếp gấp “tàng hình” giúp màn hình hiển thị liền mạch và cao cấp hơn

Không chỉ mang tính thẩm mỹ, thiết kế này còn cải thiện trải nghiệm chạm khi vuốt qua khu vực nếp gấp. Bề mặt ít gợn giúp thao tác mượt và chính xác hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Kết hợp màn hình LTPO tần số quét thích ứng và kích thước lớn, máy mang lại cảm giác như đang dùng một thiết bị nguyên khối cao cấp.

Bút AI Pen: Điểm nhấn khác biệt

Bút AI Pen là điểm nhấn khác biệt giúp điện thoại OPPO Find N6 mở rộng trải nghiệm sử dụng vượt ra ngoài một chiếc smartphone thông thường. Với độ nhạy cao và khả năng nhận diện lực nhấn, bút cho phép ghi chú, phác thảo hay chỉnh sửa tài liệu trực tiếp trên màn hình lớn một cách chính xác.

AI Magic Pen hỗ trợ ghi chú, sáng tạo và thao tác chính xác

Bên cạnh đó, AI Pen còn hỗ trợ các tính năng thông minh như chuyển chữ viết tay thành văn bản, đánh dấu nội dung hoặc tương tác nhanh với ứng dụng. Khi kết hợp cùng màn hình gập LTPO rộng rãi, trải nghiệm viết và sáng tạo trở nên tự nhiên, gần với cảm giác dùng giấy thật.

Hiệu năng mạnh mẽ cho thiết bị cao cấp

Hiệu năng mạnh mẽ là yếu tố giúp OPPO Find N6 khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp, với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 kết hợp RAM 16GB. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà từ tác vụ cơ bản đến đa nhiệm nặng, kể cả khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc trên màn hình lớn.

Hiệu năng mạnh mẽ xử lý mượt mọi tác vụ.

Bên cạnh đó, GPU cải tiến giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu chơi game đồ họa cao và xử lý nội dung đa phương tiện. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu giúp điện thoại Find N6 duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, hạn chế hiện tượng giảm xung khi sử dụng liên tục.

