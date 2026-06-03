OpenAI ra mắt các công cụ Codex mới dành cho công việc văn phòng

Công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI ngày 2/6 đã phát hành một bộ tính năng mới cho Codex, nhằm mở rộng việc sử dụng công cụ này trong môi trường làm việc.

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng với các công cụ mới, OpenAI đã công bố một báo cáo nội bộ về cách Codex được sử dụng cho công việc văn phòng sử dụng nhiều chất xám, cho thấy việc sử dụng nó vượt xa lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.

Theo OpenAI, Codex hiện có hơn 5 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, tăng hơn 6 lần kể từ khi ra mắt ứng dụng máy tính để bàn vào tháng 2/2026. Mặc dù các nhà phát triển vẫn là nhóm người dùng lớn nhất, nhưng người lao động trí thức hiện chiếm khoảng 20% người dùng và đang tăng trưởng nhanh hơn ba lần.

Để thu hút thêm những người dùng này, OpenAI đã phát hành một bộ sáu plugin nhắm vào các công việc cụ thể: phân tích dữ liệu, sản xuất sáng tạo, bán hàng, thiết kế sản phẩm, đầu tư vốn chủ sở hữu và ngân hàng đầu tư.

Có sẵn trong ứng dụng Codex, mỗi công cụ mới đều tích hợp các chức năng, hướng dẫn và ngữ cảnh để cho phép Codex mô phỏng một công việc cụ thể.

Trong lĩnh vực AI, plugin (tiện ích mở rộng) là các phần mềm bổ trợ giúp “nối” AI với thế giới bên ngoài. Chúng đóng vai trò như đôi mắt và đôi tay, cho phép AI đọc dữ liệu thời gian thực, tính toán, duyệt web hoặc thực hiện thao tác trên các ứng dụng khác.

Cũng như bất kỳ công cụ AI nào, các plugin sẽ trở nên hiệu quả hơn khi người dùng tùy chỉnh song chúng được thiết kế để hoạt động hiệu quả ngay từ đầu.

Những công cụ mới ra đời sau một nỗ lực tương tự đối với các plugin tác nhân từ Anthropic, doanh nghiệp đã trình làng chương trình Enterprise Agents vào tháng 2/2026 (Một bộ tác nhân chuyên biệt hơn hướng đến lĩnh vực tài chính đã được ra mắt vào tháng 5/2026.)

Với trọng tâm truyền thống là người tiêu dùng, OpenAI đã chậm hơn trong việc thu hút khách hàng doanh nghiệp, chỉ giới thiệu hỗ trợ plugin cho Codex vào tháng 3/2026. Cùng với các plugin, OpenAI đã giới thiệu tính năng Sites mới, cho phép Codex xuất sản phẩm công việc của mình dưới dạng một trang web tương tác được lưu trữ, thay vì chỉ là một tệp cục bộ.

Là một phần của hệ thống đó, OpenAI đang hợp tác với Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma và Emergent - mặc dù công ty có kế hoạch phát triển một hệ sinh thái đối tác lớn hơn để hỗ trợ dịch vụ này.

Tính năng Chú thích mới cũng cho phép người dùng chỉ định một phần cụ thể của tài liệu hoặc tệp trong Codex, cho phép thực hiện các lệnh và thao tác theo ngữ cảnh cụ thể hơn.

Những tính năng doanh nghiệp mới này được ra mắt chỉ ba tuần sau khi OpenAI ra mắt liên doanh mới dành cho khách hàng doanh nghiệp, có tên là OpenAI Deployment Company. Liên doanh này bao gồm hơn 4 tỷ USD tài trợ từ các công ty đầu tư toàn cầu, với mục tiêu tích hợp sâu hơn những công cụ của OpenAI vào các doanh nghiệp.

Giám đốc Doanh thu của OpenAI, Denise Dresser, cho biết AI đang ngày càng có khả năng thực hiện những công việc quan trọng hơn trong các tổ chức, doanh nghiệp. Theo bà Denise Dresser, thách thức hiện nay là giúp các doanh nghiệp tích hợp những hệ thống này vào cơ sở hạ tầng và quy trình làm việc đang vận hành hoạt động của họ./.

Theo TTXVN