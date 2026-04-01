Trao yêu thương tới trẻ em tự kỷ nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4), Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Sáng 1/4, tại Trung tâm Nắng Mai (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đoàn công tác đã trao 30 suất quà bằng tiền mặt cho 30 trẻ em tự kỷ đang theo học và can thiệp tại trung tâm. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

Ông Lại Thế Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà cho trẻ em tại Trung tâm Nắng Mai

Tại chương trình, ông Lại Thế Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp trao quà, thăm hỏi tình hình học tập, cuộc sống của các em, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục đồng hành cùng con trong quá trình phát triển.

Những phần quà trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đối với trẻ em tự kỷ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội về rối loạn phổ tự kỷ, tạo điều kiện để các em được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Trung tâm Nắng Mai, phụ huynh và các em tại buổi Lễ trao quà.

Hoạt động cũng là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện kỹ năng, từng bước hòa nhập cộng đồng, hướng tới một môi trường sống thân thiện, bao trùm và giàu tính nhân văn.

Quang Trung