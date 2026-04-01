Trao yêu thương tới trẻ em tự kỷ nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4

Quang Trung
(Baothanhhoa.vn) - Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4), Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Trao yêu thương tới trẻ em tự kỷ nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4

Nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4), Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho trẻ em tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Sáng 1/4, tại Trung tâm Nắng Mai (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đoàn công tác đã trao 30 suất quà bằng tiền mặt cho 30 trẻ em tự kỷ đang theo học và can thiệp tại trung tâm. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

Trao yêu thương tới trẻ em tự kỷ nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4

Ông Lại Thế Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà cho trẻ em tại Trung tâm Nắng Mai

Tại chương trình, ông Lại Thế Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp trao quà, thăm hỏi tình hình học tập, cuộc sống của các em, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục đồng hành cùng con trong quá trình phát triển.

Những phần quà trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đối với trẻ em tự kỷ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội về rối loạn phổ tự kỷ, tạo điều kiện để các em được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.

Trao yêu thương tới trẻ em tự kỷ nhân Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Trung tâm Nắng Mai, phụ huynh và các em tại buổi Lễ trao quà.

Hoạt động cũng là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện kỹ năng, từng bước hòa nhập cộng đồng, hướng tới một môi trường sống thân thiện, bao trùm và giàu tính nhân văn.

Quang Trung

Từ cam kết sang năng lực thực thi

Từ cam kết sang năng lực thực thi

(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ...
Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Đời sống - Xã hội
Trong dòng chảy không ngừng của sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, những người lao động trực tiếp tại hiện trường luôn là lực lượng nòng cốt góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia. Năm 2026, anh Cao Văn Lam - Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn...
Chuyện “sông cấm”

Chuyện “sông cấm”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi năm chỉ có những sự kiện lớn mới được đánh bắt tôm cá, người dân bản Ngàm, xã Sơn Điện đang cộng đồng trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảnh quan môi trường sông Luồng.
“Giữ lửa” đoàn kết ở cộng đồng dân cư

“Giữ lửa” đoàn kết ở cộng đồng dân cư

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Ở vùng quê Cẩm Vân hôm nay nhịp sống mới đang len lỏi qua từng nếp nhà, trên những con đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để có được những thay đổi ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín (NCUT) luôn gần dân, hiểu dân và nói để...
