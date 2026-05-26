Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ

Học sinh các cấp đã bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước được các cấp bộ đoàn xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tương lai của thế hệ trẻ.

Công an xã Thọ Xuân trang bị kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước cho các em học sinh.

Xã Thọ Xuân có khoảng 15 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó phần lớn là các khu vực sông, ao, hồ tự nhiên. Đây cũng là những con số đáng lưu tâm để nâng cao cảnh giác và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh ngay từ sớm.

Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng cho biết: "Trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước được triển khai dịp hè, đoàn xã đã tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ao, hồ nguy hiểm nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước; các bước sơ cứu người bị đuối nước cho học sinh, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đồng thời chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm, đột xuất xảy ra trong cuộc sống.

Ngoài ra, để nhằm hạn chế nguy cơ tử vong do đuối nước và rèn luyện sức khỏe cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, đoàn xã cũng đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động phối hợp mở các lớp hướng dẫn dạy bơi cho trẻ trên địa bàn. Trong đó, dự kiến ngày 1/6 sẽ khai giảng lớp dạy bơi, tặng áo phao miễn phí cho các em thiếu nhi tại thôn Cao Thành.

Tại xã Thọ Long, Đoàn xã phối hợp với công an xã và các trường THCS trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh. Tại đây, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị nạn, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia vui chơi tại khu vực có nước. Nội dung được truyền đạt trực quan, sinh động, giúp học sinh dễ tiếp thu và dễ ghi nhớ, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Từ năm 2022, Trung ương Đoàn đã chủ trương xây dựng bể bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tại 15 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, hàng năm đều làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng, trao tặng bể bơi thông minh cho các trường học và địa phương phục vụ việc dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ tỉnh Đặng Thị Hồng cho biết: "Năm 2026 Tỉnh đoàn dự kiến triển khai tổ chức 8 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; hỗ trợ lắp 5 bể bơi di động tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tại các địa phương tổ chức đoàn cũng chủ động kêu gọi, phối hợp với các cá nhân, tổ chức xã hội mở các lớp dạy bơi với học phí thấp cho trẻ em. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dạy bơi miễn phí".

Phó trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ tỉnh cũng nhấn mạnh: "Phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh không phải là nhiệm vụ của riêng một cá nhân hay tổ chức nào, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi người dân chính là một “mắt xích” quan trọng trong việc tạo nên lá chắn vững chắc bảo vệ trẻ trước những hiểm họa tiềm ẩn. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn thể Nhân dân, tin rằng công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để các em học sinh được phát triển toàn diện".

Bài và ảnh: Lê Phượng