Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, Công ty CP Tập đoàn Mavin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025 tại xã Tân Thành.

Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Sáng 05/12, Công ty CP Tập đoàn Mavin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025 tại xã Tân Thành.

Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Mavin trao biểu trưng hàng hóa cứu trợ cho đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.

Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho Công ty CP Tập đoàn Mavin.

Tại chương trình, đại diện Công ty CP Tập đoàn Mavin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã trao 117 suất quà cho 117 hộ dân trên địa bàn xã Tân Thành. Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người cao tuổi..., có nhà bị hư hỏng hoặc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Tổng giá trị hàng hóa hỗ trợ tại chương trình là hơn 125 triệu đồng, do Công ty CP Tập đoàn Mavin tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp triển khai.

Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Mavin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho các hộ dân.

Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Các đại biểu trao tặng quà cho các hộ dân.

Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ cùng người dân những thiệt hại mất mát do mưa, lũ; kịp thời động viên tinh thần những gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Đạt

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Hàng hóa #Chương trình #Cứu trợ #tổ chức #Cơn bão số 10 #Tập đoàn #Công ty #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh