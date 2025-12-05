Trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Sáng 05/12, Công ty CP Tập đoàn Mavin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025 tại xã Tân Thành.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Mavin trao biểu trưng hàng hóa cứu trợ cho đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho Công ty CP Tập đoàn Mavin.

Tại chương trình, đại diện Công ty CP Tập đoàn Mavin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã trao 117 suất quà cho 117 hộ dân trên địa bàn xã Tân Thành. Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người cao tuổi..., có nhà bị hư hỏng hoặc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Tổng giá trị hàng hóa hỗ trợ tại chương trình là hơn 125 triệu đồng, do Công ty CP Tập đoàn Mavin tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp triển khai.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Mavin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho các hộ dân.

Các đại biểu trao tặng quà cho các hộ dân.

Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ cùng người dân những thiệt hại mất mát do mưa, lũ; kịp thời động viên tinh thần những gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Đạt