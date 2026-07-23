Trao tặng 3 công trình “Thắp sáng đường quê” cho các xã Sơn Thủy, Pù Nhi, Ngọc Trạo

Chiều 23/7, tại xã Sơn Thủy, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức chương trình trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực.

Các đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành và gắn biển công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Sơn Thủy.

Hoạt động nằm trong hành trình tri ân “Ghi nhớ công ơn - Dựng xây đất nước” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026); đồng thời tiếp nối chuỗi hoạt động an sinh xã hội và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành điện.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 3 công trình “Thắp sáng đường quê” cho các xã Sơn Thủy, Pù Nhi và Ngọc Trạo.

Các công trình gồm 60 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 1.800m, tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng.

Việc đưa các công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tại các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt và sản xuất vào ban đêm; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đoàn trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách và học sinh.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 10 suất quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, 50 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cũng đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng mai (24/7), đoàn sẽ tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Tại đây, các đoàn viên thanh niên sẽ cùng chuẩn bị bữa cơm thân mật, thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại trung tâm.

Mai Phương