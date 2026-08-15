Trao sinh kế, tiếp sức người dân vươn lên thoát nghèo

Theo kết quả rà soát năm 2026, xã Thiên Phủ còn 86 hộ nghèo, chiếm 6,24% tổng số hộ dân, giảm 4,64% so với năm trước. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh địa phương vẫn còn nhiều khó khăn.

Người dân xã Thiên Phủ học nghề đan lát.

Để đạt được kết quả đó, xã Thiên Phủ đã triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, trong đó lấy việc hỗ trợ sinh kế làm trọng tâm. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa phương còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Nhờ triển khai nguồn vốn vay ưu đãi, hiện trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả như trồng rừng sản xuất; trồng mắc ca, quế; chăn nuôi trâu, bò, lợn đen, gà ri, vịt cổ xanh, dúi, nhím... Cùng với đó là phát triển sản phẩm OCOP măng Mường Khăng và duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Điểm nổi bật trong công tác giảm nghèo của Thiên Phủ là sự thay đổi về phương thức hỗ trợ. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, địa phương ưu tiên “trao cần câu” thông qua hỗ trợ cây, con giống, tư liệu sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng người dân trong quá trình phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động vươn lên, giảm dần tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Không chỉ tập trung nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Thiên Phủ còn đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo. Hằng năm, địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thông qua các hoạt động vận động, kết nối nguồn lực, xã đã trao hơn 1.000 suất quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân đón tết đủ đầy, ấm áp.

Một trong những cách làm được đánh giá cao tại Thiên Phủ là phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Theo đó, Chủ tịch UBND xã và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác giảm nghèo; đồng thời giao từng phòng, ban, đoàn thể nhận đỡ đầu từng hộ nghèo, thường xuyên theo dõi, nắm bắt khó khăn, hướng dẫn cách làm ăn, kết nối nguồn lực và hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh. Cách làm này đã tạo nên sự gắn kết giữa cán bộ với Nhân dân, giúp việc hỗ trợ không còn dàn trải mà đi vào từng địa chỉ cụ thể. Mỗi hộ nghèo đều có tổ chức, đoàn thể đồng hành, cùng xây dựng phương án phát triển kinh tế, theo dõi quá trình thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Việc huy động các nguồn lực xã hội có ý nghĩa quan trọng trong công tác giảm nghèo. Nguồn lực này không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế, cây giống, con giống, tư liệu sản xuất, xây dựng nhà ở mà còn tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội, nâng cao kỹ năng sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả cộng đồng trong chăm lo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết: “Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số lượng hộ nghèo mà quan trọng hơn là giúp người dân có sinh kế ổn định, có việc làm và thu nhập lâu dài. Vì vậy, cùng với việc triển khai đầy đủ các chính sách của Nhà nước, xã sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh xã hội hóa, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp và đồng hành với từng hộ dân trên hành trình thoát nghèo, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững”.

Bài và ảnh: Trần Hằng