“Ly nông” nhưng không “ly hương”

Tìm một công việc mới, nhưng không phải rời quê hương để mưu sinh - đó là lựa chọn của ngày càng nhiều lao động nông thôn hiện nay. Khi các doanh nghiệp, nhà máy, khu, cụm công nghiệp từng bước hiện diện ngay tại địa phương, người lao động có thêm cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao thu nhập mà vẫn được sống gần gia đình. “Ly nông” nhưng không “ly hương” không chỉ là sự thay đổi trong sinh kế của người dân, mà còn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế - xã hội ở nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH May Thiên Nam, thôn Hưng Phát, xã Hà Trung trong ca sản xuất.

Xã Hà Trung hôm nay đang từng bước đổi thay với sự phát triển của doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp và các ngành nghề mới, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân ngay trên quê hương. Xã có 228 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực như may mặc, cơ khí, chế biến nông sản..., tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH May Thiên Nam ở thôn Hưng Phát đang tạo việc làm cho hơn 400 lao động, trong đó trên 70% là người địa phương. Bà Lê Thị Giới, chủ tịch công đoàn công ty, cho biết: “Thời gian qua, doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ chế độ, trả lương đúng hạn với mức thu nhập 6 - 12 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, công ty không chỉ “giữ chân” được người lao động mà còn thu hút nhiều lao động từng đi làm xa trở về quê làm việc”.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Tống Thị Duyên rời quê đến làm việc tại các khu công nghiệp ở tỉnh ngoài. Cuộc sống xa nhà trong những căn phòng trọ chật hẹp khiến chị luôn mong muốn được trở về quê hương. Năm 2022, khi Công ty TNHH May Thiên Nam được xây dựng và đi vào hoạt động tại địa phương, chị Duyên quyết định trở về làm việc. Công việc ổn định ngay gần nhà giúp chị vừa đảm bảo thu nhập, vừa có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Hàng chục nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm ngay tại quê hương. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2,7 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 62,8% dân số. Để phát huy nguồn nhân lực này, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và mở rộng thị trường lao động tại địa phương. Hệ thống các khu công nghiệp như Khu Kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp: Lam Sơn - Sao Vàng, Bỉm Sơn, Hà Long... cùng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh cũng tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp chế biến, chế tạo; lọc hóa dầu và hóa chất; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ khí, điện tử; dệt may, da giày; năng lượng và công nghiệp hỗ trợ. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu và cung ứng lao động cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 40.000 lao động; chuyển dịch gần 8.000 lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chủ yếu trong các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, thương mại...

Xu hướng “ly nông” nhưng không “ly hương” đang diễn ra ngày càng rõ nét tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp của người lao động, mà còn là hướng phát triển bền vững, giúp người dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và xây dựng tương lai ngay trên chính quê hương.

Bài và ảnh: Lương Khánh