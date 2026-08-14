Hơn 8.000 người đăng ký dự tuyển giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đang triển khai tuyển dụng 1.632 giáo viên các cấp học năm 2026. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, toàn tỉnh có 8.041 người đăng ký dự tuyển.

Tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành tuyển dụng 1.632 giáo viên các cấp học. (Ảnh minh họa)

Tuyển dụng 1.632 giáo viên

Trong tổng số 1.632 chỉ tiêu tuyển dụng, có 307 giáo viên mầm non, 630 giáo viên tiểu học, 680 giáo viên THCS và 15 giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn theo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đây là năm đầu tiên Sở GD&ĐT Thanh Hóa thực hiện tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên toàn tỉnh theo thẩm quyền, phân cấp mới và quy định của Luật Nhà giáo.

Trước ngày 1/7/2025, việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và THCS thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (cũ); Sở GD&ĐT chỉ thực hiện tuyển dụng giáo viên THPT.

Đổi mới hình thức thi, chú trọng năng lực chuyên môn

Một điểm mới đáng chú ý của kỳ tuyển dụng năm nay là lần đầu tiên Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức thi viết tự luận trong thời gian 180 phút nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng xử lý các vấn đề gắn với vị trí việc làm.

Đề thi gồm 3 nhóm câu hỏi, tổng 100 điểm. Trong đó, kiến thức chung 40 điểm; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 50 điểm; tình huống sư phạm hoặc hoạt động nghề nghiệp 10 điểm.

Như vậy, 60% số điểm tập trung vào kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm. Thí sinh không chỉ phải nắm vững kiến thức mà còn phải biết vận dụng vào thực tiễn, như xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đối với giáo viên mầm non hoặc xây dựng kế hoạch bài dạy đối với các vị trí giáo viên khác; đồng thời xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp.

Cũng trong kỳ tuyển dụng này, Thanh Hóa lần đầu thực hiện chính sách tiếp nhận nhà giáo đối với người biết hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; người tình nguyện công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định, nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn này đủ 3 năm trước khi được xem xét chuyển công tác về vùng đồng bằng hoặc địa bàn thuận lợi hơn.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn thiếu 8.285 giáo viên ở các cấp học. (Ảnh minh họa)

Thanh Hóa còn thiếu hơn 8.000 giáo viên

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, năm học 2026-2027 toàn tỉnh còn thiếu 8.285 giáo viên ở các cấp học.

Trong đó, cấp tiểu học thiếu giáo viên các môn Tin học, Tiếng Anh; cấp THCS thiếu giáo viên các môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Nghệ thuật, Công nghệ; cấp THPT thiếu giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật.

Tình trạng thiếu giáo viên tập trung chủ yếu tại các trường ở khu vực miền núi, biên giới và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, chuẩn bị cho năm học 2026-2027, bên cạnh việc triển khai tuyển dụng 1.632 giáo viên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao 3.840 lao động hợp đồng làm giáo viên trong năm học.

Ngành GD&ĐT Thanh Hóa cũng đang phối hợp với các sở, ngành, xã, phường thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi sắp xếp trường học, một bộ phận cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc diện dôi dư dự kiến sẽ được bố trí giảng dạy, qua đó bổ sung giáo viên cho những địa bàn, môn học còn thiếu.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển giáo viên vòng 2 dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23/8. Sau kỳ thi, Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ tổ chức chấm thi, công bố kết quả và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Quyết định tuyển dụng dự kiến được ban hành trong nửa đầu tháng 9/2026.

Linh Hương