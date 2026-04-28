Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa

Sáng 28/4, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, trao tặng quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa tiền thân là Nhà dưỡng lão Thọ Châu, được thành lập từ năm 1962. Qua nhiều lần kiện toàn, sắp xếp, đến năm 2025, Trung tâm được hợp nhất trên cơ sở Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và Trung tâm Điều dưỡng người có công.

Hiện nay, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho các thương binh, bệnh binh nặng, người có công với cách mạng, trong đó nhiều trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể cao, sức khỏe yếu, cần theo dõi dài ngày. Với sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ không ngừng được nâng cao, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Tại buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh; đồng thời chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các gia đình chính sách, người có công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đặc biệt, trong năm nay, những phần quà ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là sự tri ân sâu sắc mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho người có công; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giúp các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững tinh thần lạc quan, là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm tiếp tục nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền phường Sầm Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc tại Trung tâm, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án đầu tư, nâng cấp phù hợp. Đồng thời, kêu gọi toàn xã hội chung tay ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công ngày càng toàn diện, hiệu quả hơn.

Trần Hằng