Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Trao cần câu sinh kế – Mô hình nuôi giun quế giúp hộ nghèo vươn lên

Đoàn Lưu (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 16/4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thanh Quân đã tổ chức bàn giao mô hình nuôi giun quế cho gia đình ông Vi Văn Tuyên, thôn Thanh Tân – một hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sinh kế, góp phần giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, gia đình ông Vi Văn Tuyên được hỗ trợ 50kg giun quế giống ban đầu, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chăm sóc và nhân rộng mô hình. Với đặc tính dễ nuôi, ít vốn đầu tư, tận dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông nghiệp như phân chuồng, rác hữu cơ, mô hình nuôi giun quế được đánh giá phù hợp với điều kiện sản xuất của các hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Không chỉ mang lại nguồn thu từ giun thương phẩm phục vụ chăn nuôi, giun quế còn tạo ra phân hữu cơ vi sinh chất lượng cao, góp phần cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng. Từ đó, giúp người dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Việc triển khai mô hình không chỉ đơn thuần là hỗ trợ con giống mà còn mang ý nghĩa “trao cần câu sinh kế”, giúp hộ nghèo có điều kiện chủ động lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ban CHQS xã Thanh Quân sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá hiệu quả mô hình để nhân rộng, góp phần lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ khóa:

#Mô hình #nuôi giun quế #xã Thanh Quân #Hộ nghèo #Hỗ trợ #Hoàn cảnh khó khăn #sinh kế #Phát triển kinh tế #Xây dựng nông thôn mới #Gia đình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh