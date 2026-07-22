Trao 116 suất quà tri ân cựu thanh niên xung phong khó khăn

Sáng 22/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, Trường TH, THCS & THPT Fansipan và đơn vị đồng hành tổ chức gặp mặt, trao tặng 116 suất quà cho 116 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh và đơn vị đồng hành trao quà tặng cựu thanh niên xung phong.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh, cũng như vai trò to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần làm sâu sắc thêm các hoạt động tri ân tháng 7.

Lê Hà