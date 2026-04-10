Trang bị kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Sáng 10/4, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn trang bị kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Trung ương đã truyền đạt nhiều nội dung, như: Phương pháp nhận diện thông tin xấu độc, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch; kỹ năng đấu tranh, phản bác có cơ sở, thuyết phục trên không gian mạng; hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện bài viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cập nhật tình hình thời sự nổi bật trong nước và thế giới thời gian qua.

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nhiều ý kiến đã tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia đấu tranh trên không gian mạng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả.

Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Đây cũng là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc chủ động sử dụng không gian mạng một cách tích cực, hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong tình hình mới.

