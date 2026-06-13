Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và Nhân dân hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”. (Ảnh: VGP)

Sáng 13/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa dự lễ phát động.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu xuyên suốt của việc phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” là tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và đoàn kết của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển vững mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Các điểm cầu dự lễ phát động.

Phát động phong trào thi đua tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và Nhân dân hạnh phúc.

Đó cũng chính là khẩu hiệu, là tinh thần và mục tiêu để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược và là lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, tập trung thi đua đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Xem đây là động lực quan trọng nhất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Trong đó, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng “Gần dân hơn - Nghe dân nói - Nói dân hiểu - Làm dân tin”.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và nguồn lực quốc gia, để mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch gắn với hoạch toán kinh tế xã hội bảo đảm chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải và kém hiệu quả.

Cùng với đó là thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội, để tăng trưởng kinh tế luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; để không ai bị bỏ lại phía sau; để thành quả của tăng trưởng là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân.

Tại buổi lễ, đại diện các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng và thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất phong trào thi đua, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

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