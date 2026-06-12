Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Chiều 12/6, Ban Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Ban Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh cùng các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội và hội viên cựu chiến binh, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo tại buổi gặp mặt.

Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh tham dự đại hội gồm 13 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của hơn 21.000 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị tham dự đại hội của đoàn đã hoàn tất, các đại biểu sẵn sàng lên đường với tinh thần trách nhiệm cao. Để chào mừng Đại hội, các cấp Hội trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt và tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội lần thứ VIII là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các đại biểu tham dự Đại hội là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.

Đồng chí đề nghị đoàn đại biểu chấp hành nghiêm quy chế, chương trình làm việc của Đại hội; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực vào các văn kiện trình Đại hội, cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần tích cực giao lưu, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hiệu quả từ các địa phương trong cả nước để nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác hội tại địa phương. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hội, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

Lê Hợi