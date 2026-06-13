Kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và các nhiệm vụ trọng tâm tại 6 xã

Sáng 13/6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi số và công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng đã chủ động quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, xây dựng quy chế làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Các thành viên đoàn kiểm tra tham dự hội nghị.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 5/2026, các xã đã ban hành trên 30.800 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận hành mô hình chính quyền mới.

Việc phân công nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền cơ bản được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao tính chủ động của cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng dự hội nghị.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của các xã nhanh chóng được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, khó khăn chung hiện nay đối với các xã là tình trạng thiếu biên chế so với định mức được giao, tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, tư pháp, tài chính - kế hoạch, công nghệ thông tin và giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Văn Phú báo cáo tại hội nghị.

Cùng với việc bảo đảm duy trì hoạt động của bộ máy, các địa phương đã chú trọng quản lý tài chính, ngân sách, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và thực hiện các dự án đầu tư công. Nhiều xã có kết quả thu ngân sách vượt dự toán, tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn tại hầu hết các địa phương đều đạt trên 99%.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Giao An báo cáo tại hội nghị.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các xã đều xác định rõ các mục tiêu tăng trưởng, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng thiết yếu.

Công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được quan tâm chỉ đạo theo hướng tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên các dự án trọng điểm, công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Đồng thời, các địa phương cũng chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn báo cáo tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 100% cán bộ, công chức tại các địa phương sử dụng thư điện tử công vụ, chữ ký số; nhiều nơi bước đầu đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.

Việc triển khai làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu số và cập nhật hồ sơ địa chính được các xã thực hiện nghiêm túc, tạo nền tảng cho công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, thành viên Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, đề nghị đại diện các xã quan tâm giải quyết, như việc cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ ở một số địa phương còn chậm; tình trạng thiếu hụt biên chế; chất lượng hạ tầng số chưa đồng đều; tiến độ thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội còn chậm...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các thành viên Đoàn kiểm tra tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị các xã tập trung công tác phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, bản theo đúng quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình lựa chọn tên gọi các thôn sau sáp nhập, bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Các xã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động thích ứng với mô hình chính quyền mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Hợi