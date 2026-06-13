Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 16-18/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga.

Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 16-18/6/2026./.

Theo TTXVN