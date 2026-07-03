Trang bị kiến thức xây dựng đề xuất, văn kiện các khoản viện trợ không hoàn lại

Sáng 3/7, Sở Ngoại vụ phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng đề xuất, văn kiện các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho tỉnh Thanh Hóa”.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn có gần 80 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác đối ngoại, vận động và quản lý các chương trình, dự án viện trợ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Ngoại vụ, những năm qua, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, công tác vận động, tiếp nhận các nguồn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần quan trọng bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều chương trình, dự án trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em, nước sạch, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế, giảm nghèo và an sinh xã hội đã được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác xây dựng đề xuất và văn kiện viện trợ tại một số đơn vị còn hạn chế; việc xác định nhu cầu, mục tiêu, kết quả, ngân sách và cơ chế triển khai chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và quản lý dự án.

Đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) chia sẻ kinh nghiệm hợp tác triển khai các chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác triển khai các chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn xây dựng văn kiện viện trợ từ cấu trúc, nội dung đến phương pháp xác định mục tiêu, kết quả, hoạt động, ngân sách và cơ chế phối hợp thực hiện.

Chuyên gia cũng phân tích hồ sơ mẫu, trao đổi và giải đáp những vướng mắc thường gặp trong quá trình xây dựng đề xuất, văn kiện viện trợ.

Cán bộ, công chức các xã, phường tham gia hội nghị tập huấn trao đổi vướng mắc trong thực tế triển khai tại địa phương.

Các học viên tham gia tập huấn được thực hành xây dựng đề xuất và văn kiện viện trợ theo tình huống giả định; đồng thời trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm và được giải đáp, hướng dẫn những khó khăn trong thực tiễn triển khai tại địa phương, đơn vị.

Việt Hương