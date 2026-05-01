Trân trọng người lao động

Hôm nay 1/5 - Ngày Quốc tế Lao động - ngày hội lớn tôn vinh giai cấp công nhân và Nhân dân lao động toàn thế giới.

Trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi thăm, tặng quà, động viên công nhân, người lao động ở nhiều địa phương trong cả nước.

Tại Thanh Hóa, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến Công ty TNHH Sakurai ở phường Quảng Phú trao quà cho các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều suất quà đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao tận tay công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà có thể giá trị vật chất chưa thật lớn so với nhu cầu rất lớn của những công nhân nghèo, người lao động khó khăn. Nhưng qua những suất quà ấy, một thông điệp lớn được gửi gắm: Muốn đất nước phát triển, trước tiên phải quan tâm, chăm lo có trách nhiệm với người lao động. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động không thể chỉ hô hào bằng lời nói, mà trên hết, phải bằng việc làm thiết thực. Phải để công nhân lao động nhìn thấy, có niềm tin, và nuôi dưỡng khát khao tình yêu lao động, khả năng cống hiến của họ. Khi chính sách, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước thực sự chạm đến con người, niềm tin mới có thể chuyển hóa thành động lực phát triển bền vững. Những mục tiêu, con số mà chúng ta đề ra chỉ có thể hiện thực khi có sự cống hiến của người lao động.

Ở chiều ngược lại, chúng ta nói nhiều về tăng trưởng. Nhưng nếu con số tăng trưởng không đi cùng với sự cải thiện rõ rệt trong đời sống người lao động, thì phát triển vẫn chưa trọn vẹn ý nghĩa. Bởi suy cho cùng, mọi thành tựu kinh tế đều phải quay trở lại phục vụ con người - đó vừa là mục tiêu, cũng là bản chất của phát triển bền vững. Vì thế, những chuyến thăm, động viên, tặng quà của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp này, vừa là để chia sẻ, cũng để lắng nghe, thấu hiểu hơn sự vất vả của người lao động, từ đó có sự hoạch định dài hơi hơn nhằm phát huy nguồn lực lao động trong dài hạn với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ Nhà nước, tổ chức công đoàn đến doanh nghiệp và toàn xã hội.

Khi người lao động được sống tốt hơn, được tôn trọng và bảo đảm, họ sẽ không chỉ làm việc vì mưu sinh, mà làm việc với niềm tin và lòng tự hào. Như tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu tại chuyến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh dịp Quốc tế Lao động năm nay: Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho người lao động; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động; phải lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho công nhân. Khi người lao động yên tâm, gắn bó, tự hào về nơi làm việc của mình, thì doanh nghiệp cũng sẽ mạnh hơn, ổn định hơn và phát triển lâu dài hơn.

Thái Minh